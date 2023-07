"Le zoo offre une image complètement biaisée de la réalité" : vers un autre rapport à l’animal ?

Consciente de ces attentes, l’association de défense des animaux Gaia a lancé le 19 juillet sa campagne Zoo du futur. “Nous voulons lancer un débat de société, explique Ann De Greef, directrice de l’association. Nous constatons que les gens aiment les animaux, se soucient de leur bien-être, mais veulent aussi rentrer en contact avec eux. Les zoos permettent cela, mais dans leur forme actuelle, cela pose tout un tas de problèmes”.

”Le zoo offre une image complètement biaisée de la réalité”

Gaia prend l’exemple des grands animaux, comme les éléphants ou les fauves, qui parcourent en milieu naturel des dizaines de kilomètres par jour, et du stress engendré par le contact avec l’être humain. “Certains zoos font de vrais efforts pour les animaux, mais aucun ne leur donne la possibilité de se cacher en permanence, parce que le visiteur doit pouvoir voir l’animal”, constate encore Ann De Greef.

Pour l’Union wallonne pour la protection animale (UWPA), l’aspect pédagogique, régulièrement utilisé par les zoos pour souligner leur importance, est un argument marketing. “Qu’est-ce qu'un enfant va retenir de l’ours polaire enfermé dans une piscine de verre ou sur une fausse banquise en béton sous 30 degrés ? questionne Sarah Bodart, coordinatrice de l’UWPA. Le zoo offre une image complètement biaisée de la réalité”.

Un milieu opaque

Gaia et l’UWPA s’accordent aussi à dire que, si la conservation des animaux est nécessaire, c’est surtout en milieu naturel qu’il faudrait la privilégier. C’est d’ailleurs dans cette optique que Pairi Daiza dit avoir créé sa propre fondation en 2015. “Pairi Daiza Foundation a consacré des millions d’euros pour 26 programmes de conservation et de préservation de la nature dans le monde, explique Claire Gilissen, chargée de communication pour le parc animalier. Ces projets concernent de la recherche scientifique, du reboisement ou de la réintroduction d’espèces, comme la rainette verte en Belgique ou l’ara de Spix au Brésil”.

Les associations de défense des animaux, si elles reconnaissent l’existence de tels programmes, reprochent cependant au milieu l’opacité qui y règne. À notre demande de détails et de chiffres sur le nombre d’animaux réintroduits ou le taux de réussite de ces programmes, Pairi Daiza n’a d’ailleurs pas donné suite.

Déborah Beckaert, docteure en géographie, a étudié le fonctionnement de plusieurs zoos dans le cadre de sa thèse et regrette cette absence de données disponibles. “C’est nébuleux, ça rend le système inquantifiable”, analyse l’ancienne chercheuse de l’Université de Lille. Pour elle, les zoos ont bien un rôle à jouer dans la conservation des espèces, mais n’ont pas d’impact significatif sur les populations en milieu naturel. “On parle de quelques individus réintroduits quand ça fonctionne, précise-t-elle. Ce qui fonctionne mieux, c’est lorsque les populations locales reçoivent directement l’argent pour protéger les espèces présentes sur leur terrain”.

Du stress décelé chez les animaux

Partagée, Déborah Beckaert refuse de condamner l’entièreté du travail des zoos. “À l’avenir, certaines espèces n’existeront plus que dans les parcs animaliers. Mais ce n’est pas l’idéal. La captivité implique forcément du stress”.

Sur le terrain, Thierry Hance, professeur d’écologie à l’UCLouvain, a fait des observations similaires. “Nous avons constaté un impact du nombre de visiteurs sur les relations au sein d’un groupe de gorilles”, explique le chercheur de l’Earth and Life Institute. Au plus les passages d’êtres humains étaient importants, au plus les chercheurs décelaient des manifestations de stress chez les singes.

Pour lui, les zoos sont problématiques parce qu’ils présentent les animaux comme des “objets utilisables”, notamment dans une optique commerciale. Notre conception de la nature devient alors celle d’un bien de divertissement dont on pourrait se servir à sa guise. “Notre perception des besoins écologiques réels des animaux, des comportements qu’ils adoptent en milieu naturel, du climat sous lequel ils vivent normalement, tout cela est déformé”, précise encore Thierry Hance.

Des avancées qui pourraient être renforcées

Le chercheur souligne que des avancées législatives ont déjà eu lieu dans les dernières décennies, mais qu’il faudrait aller encore plus loin. Le grand texte qui régit les conditions de détention des animaux dans les zoos est une directive européenne de 1999. En 2022, le ministre flamand du Bien-être animal Ben Weyts (N-VA) a mis à jour la législation de la Flandre pour aller plus loin que la directive, notamment en augmentant l’espace obligatoire que les zoos doivent offrir à certains animaux.

En Wallonie, on attend toujours une décision similaire, mais des avancées ont déjà eu lieu depuis la fin du siècle dernier. En 2018, le Code wallon du bien-être animal a été adopté suite au travail de Carlo Di Antonio (Les Engagés), alors ministre wallon du Bien-être animal. Ce code a donné lieu à la création d’une Commission wallonne des parcs zoologiques, chargée de travailler sur les règles entourant les zoos.

Une révision des normes est donc en cours, mais impossible de savoir quand elle aboutira. “Les membres sont bénévoles et dégagent du temps dans leur agenda pour essayer de se réunir tous les 1 à 2 mois, développe Marie Bournonville, présidente de la Commission. La révision des normes est un travail important. Après avoir compilé de nombreuses données scientifiques et législatives, le groupe de travail a commencé la réflexion sur les nouvelles normes”.

Mais pour les associations, augmenter l'espace n’est pas suffisant. “Une cage, même de 300 mètres carrés, reste une cage” insiste Sarah Bodart. Elles plaident pour une disparition progressive des zoos dans leur forme actuelle. Pour Ann De Greef, “l’avenir, c’est transformer les zoos en sanctuaires et rencontrer les animaux à travers toutes les technologies qui existent aujourd’hui”.