Voici l’animal le plus lourd de tous les temps

Il aura fallu treize ans de recherches, de fouilles et d’efforts au paléontologue Mario Urbina et son équipe pour rassembler ce qui s’est avéré être les parties d’un squelette colossal. Chacune des 13 vertèbres collectées – datant de l’Éocène moyen et vieilles de 39 millions d’années – pèse plus de 100 kilos tandis que les quatre côtes atteignent une longueur d’environ 1,4 mètre. Le spécimen, préparé et désormais conservé au Musée d’histoire naturelle de Lima, représente une nouvelle espèce de la famille des basilosauridés, les premiers cétacés qui sont passés à un mode de vie entièrement aquatique. Les baleines descendent en effet de mammifères terrestres à sabots qui sont retournés à la mer et qui étaient initialement amphibies.

Reconstruction de "Perucetus colossus" et d'un autre basilosauridé à peu près du même âge, "Supayacetus muizoni". ©Alberto Gennari.

Nouvelle championne poids lourd ?

Aucune des anciennes baleines déjà découvertes ne rivalisait jusqu’à présent avec la baleine bleue, qui peut mesurer jusqu’à 30 mètres de long et peser jusqu’à 190 tonnes, soit aussi lourde que 40 éléphants. Mais la masse estimée de cette nouvelle espèce, baptisée la “baleine colossale du Pérou” ou “Perucetus colossus” par ses découvreurs, dépasse celle de n’importe quel mammifère ou vertébré aquatique connu. Une adversaire de taille pour le titre de champion poids lourd.

”C’est une découverte unique !”, s’enthousiasme Eli Amson, paléontologue au Musée national d’histoire naturelle de Stuttgart et coauteur de l’étude. “On ne s’attendait vraiment pas à trouver un animal aussi gros et ce, aussi tôt dans l’évolution des cétacés”, explique-t-il.

Pour estimer le poids du squelette de l’animal au cours de sa vie, l’équipe internationale a scanné la surface de chacun des os préservés pour mesurer leur volume et a effectué des forages dans les vertèbres et une côte pour évaluer leur structure interne, en se basant sur des squelettes complets de parents proches. Atteignant entre 5 et 8 tonnes et mesurant 20 mètres de long, le squelette de cette nouvelle espèce est deux à trois fois plus lourd que le squelette de 25 mètres de la baleine bleue exposée au Musée d’histoire naturelle de Londres.

Pour estimer sa masse corporelle, les chercheurs se sont basés sur le rapport – issu de données de mammifères marins vivants – entre tissus mous et masse du squelette. Avec des résultats allant de 85 à 340 tonnes, le poids total de cette nouvelle espèce égale ou excède donc celui de la baleine bleue.

Os conservés de la nouvelle espèce, "Perucetus colossus". ©Giovanni Bianucci ; Marco Merella ; Rebecca Bennion

Stabilité en eaux peu profondes

L’énorme masse osseuse de la baleine colossale du Pérou s’explique par deux types de modifications du squelette : premièrement, l’ajout d’os supplémentaires sur la surface externe des éléments du squelette – leur donnant un aspect renflé, et appelé pachyostose – et deuxièmement le remplissage des cavités internes avec de l’os compact – appelé ostéosclérose –, augmentant encore le poids du squelette.

”Ces modifications ne sont pas pathologiques mais bien connues chez de nombreux mammifères aquatiques, comme les lamantins qui vivent principalement dans des eaux côtières peu profondes”, précise Olivier Lambert de l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB), paléontologue et coauteur de l’étude. “Le poids supplémentaire aide ces animaux à réguler leur flottabilité et à maintenir leur équilibre sous l’eau.”

Une position stable dans l’eau pourrait avoir été un atout pour la recherche de crustacés, de poissons vivant près des fonds et de mollusques. Un animal aussi grand et aussi lourd aurait peut-être aussi été capable de contrer les vagues dans des eaux agitées. Chez les cétacés modernes, qui peuvent plonger beaucoup plus profondément et vivre loin au large, la structure osseuse est nettement plus légère.

Gigantisme précoce

Jusqu’à présent, le passage évolutif à un véritable gigantisme chez les cétacés, tel qu’observé chez les baleines à fanons modernes, était considéré comme un événement relativement récent, débutant il y a environ 5 millions d’années parmi des baleines filtreuses, et en pleine mer.

“La découverte d’une espèce vraiment géante comme Perucetus, qui est caractérisé par une forte augmentation de la masse osseuse enrichit notre compréhension de l’évolution des baleines. Des masses corporelles gigantesques ont été atteintes 30 millions d’années plus tôt, et dans un contexte côtier”, déclare Olivier Lambert.

“On n’aurait jamais pu imaginer que le milieu côtier parvienne à fournir assez de nutriments pour permettre à un tel géant de survivre. On sait désormais que le gigantisme s’est développé bien plus tôt qu’on ne le pensait”, complète Eli Amson.

Le paléontologue Mario Urbina et ses collègues continueront à parcourir le désert péruvien, car ils sont convaincus qu'il a encore beaucoup à révéler. La préparation et la conservation de tous ces précieux fossiles est une tâche importante du département de paléontologie du Musée d’histoire naturelle de Lima. Ce dernier a mis en place un financement participatif pour construire un nouveau laboratoire de préparation des fossiles : https://gogetfunding.com/help-peruvian-palaeontologists-build-a-new-paleo-lab/.