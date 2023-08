"Les parents nous dressent souvent un tableau de l’enfant qui n’est pas autonome. Ici, on les met face à plein de défis… qu’ils réussissent!"

Depuis 2021, La Ligue Braille propose à des jeunes aveugles ou malvoyants âgés de 12 à 16 ans, de partir en stage d’été pendant une semaine. Au programme : ateliers cuisine, baignade et découvertes en tout genre. Objectif ? “S’amuser, développer son autonomie et gagner en indépendance”, explique Michèle Dubois, responsable des services loisirs et culture à la Ligue Braille.

À l’intérieur, des effluves de chocolat et de beurre fondu viennent chatouiller les narines des douze enfants assis sagement sur les canapés. C’est l’heure de se mettre aux fourneaux. Une joyeuse cohorte s’éparpille par petits groupes dans la salle pour rejoindre les différents ateliers où les attendent Julie, Coralie, Vincent, Myriam et Théodore, leurs encadrants.

Chaque année, l'association La Ligue Braille propose à des jeunes aveugles et malvoyants des stages d'été d’une semaine à la ville, à la campagne ou à la mer. ©Bernard Demoulin

”Ici, on les met face à plein de défis… qu’ils réussissent !”

Avec de l’assurance ou quelques maladresses, ces jeunes déficients visuels étonnent par leur capacité à maîtriser les gestes du quotidien. À l’aise sur son tabouret, Jossef, 15 ans, s’applique à découper des quartiers de pommes de terre qu’il dépose ensuite sur une plaque de cuisson.

“C’est super de les voir s’impliquer. Jossef cuisine pour la première fois et franchement, il est épatant. Un vrai talent !”, se réjouit Coralie De Coppin, accompagnatrice. “Constater par eux-mêmes qu’ils sont capables de cuisiner ou de préparer leur propre pique-nique, ce sont des choses qui leur donnent vraiment confiance en leurs capacités”, poursuit-elle.

“Vous trouvez que c’est assez ?” interroge Klera en saupoudrant une généreuse quantité d’épices sur ses pommes de terre. Cette jeune fille de 15 ans est l’une des plus impliquées : c’est elle qui lavera la vaisselle puis passera l’éponge à la fin de l’atelier. La veille, elle avait même entrepris de faire des omelettes pour le petit-déjeuner.

À la table d’en face, Julie Dahlem, accompagnatrice, chaperonne énergiquement ses commis du jour, Mariama, Ewan, Nicolas et Céleste. “J’aime bien venir en stage, on fait toujours de chouettes activités”, dit en souriant Mariama, 12 ans. “C’est rassurant d’avoir tous ces encadrants rien que pour nous. Hier, à la mer, Julie m’a même offert une glace !”, raconte Céleste, 13 ans.

Ces jeunes déficients visuels étonnent par leur capacité à maîtriser les gestes du quotidien. Ici, Jossef et Maya, accompagnés par Coralie De Coppin. ©Bernard Demoulin

“Les voir grandir et s’accomplir”

Derrière une paire de lunettes octogonales à monture dorée, les yeux de Michèle Dubois pétillent lorsqu’elle les observe. “On remarque que les parents nous dressent souvent un tableau de l’enfant qui n’est pas autonome et qui, à la maison, ne sait rien faire. Mais ici, on les met face à plein de défis… qu’ils réussissent !” La directrice générale de la Ligue Braille, Noëlla Jardin – venue rendre visite aux enfants pour la journée – acquiesce : “Quand on n’a pas toute sa vue, tout prend un peu plus de temps, mais on y arrive quand même.”

Le sourire de Michèle Dubois s’élargit : “Certains reviennent chaque année, je les vois grandir et s’accomplir. C’est l’un des meilleurs aspects de mon travail !”, ajoute-t-elle. C’est le cas d’Ewan, 15 ans, qui participe chaque année, depuis 9 ans, aux stages d’été de la Ligue Braille. “Mon activité préférée ? Hier sans hésiter, on a fait du rafting !”, se remémore le jeune garçon, avide de sensations fortes. “Je suis content d’être ici.”

Boudoirs roses et coulis de fruits

Plus loin, un autre groupe composé de trois filles et d’un garçon s’organise pour concocter un tiramisu aux fruits rouges pour le dessert. Sous le regard vigilant de Myriam Chabot et Théodore Savino – deux autres encadrants – Andy, 15 ans, plisse les yeux pour se concentrer et faire ronronner le batteur électrique. Un nuage de blancs en neige éclabousse son t-shirt rouge.

À côté de lui, Shed, la sœur jumelle de Jossef, trempe soigneusement les boudoirs roses dans un coulis de fruits. Une première pour cette jeune fille aux lunettes roses d’origine syrienne, arrivée en Belgique il y a peu. “C’est la première fois que je fais un stage d’été. J’apprends beaucoup de choses et en plus j’améliore mon français, c’est extraordinaire !”

Simplifier leur quotidien, un objectif partagé

En face, Aurélie et Talya déchiffrent la recette du gâteau à l’aide de leur tablette, comme le leur a montré Myriam avant l’atelier. “Il faut 250 grammes de sucre !” s’exclame Aurélie, 11 ans. Cette petite blondinette au regard doux participe, elle aussi, aux stages d’été chaque année depuis qu’elle a 6 ans.

Aurélie et Talya déchiffrent la recette du gâteau à l’aide de leur tablette, comme le leur a montré Myriam Chabot – ergothérapeute-conseillère en aides techniques – avant l’atelier cuisine. ©Bernard Demoulin

Aurélie, 11 ans, participe chaque année aux stages d'été avec La Ligue Braille depuis qu’elle a 6 ans. ©Bernard Demoulin

En plus de permettre aux enfants de progresser à leur rythme tout en développant leur confiance en eux, ces ateliers basés sur la coopération les aident à devenir plus indépendants dans leur vie quotidienne. C’est d’ailleurs ce qui a motivé Myriam Chabot, ergothérapeute-conseillère en aides techniques, à prendre part au stage : “Ici, je peux montrer aux enfants de manière concrète comment utiliser des applications pour simplifier leur quotidien. Et je suis déjà épatée par leur progression !”

À la fin de l’atelier, Shed remercie tous ceux qui l’ont aidée à “assembler le tiramisu”. Pour sûr, l’année prochaine, elle reviendra ! D’ici là, ce sont les 6-11 ans qui exploreront la vallée de l’Ourthe à Houffalize pour leur stage d’été, du 7 au 11 août.