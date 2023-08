Cette enseigne de supermarché vend ses produits plus chers pour sensibiliser ses clients aux coûts écologiques

Mettre en évidence les coûts cachés

L’action, qui fait grand bruit en Allemagne où l’alimentation est très bon marché, s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche financé par le gouvernement fédéral et est en lien avec le programme européen FOODCoST. Une équipe de scientifiques de l’Université de Greisfwald et de l’Ecole supérieure technique (TH) de Nuremberg a calculé le coût des dégâts écologiques générés par la production de chaque ingrédient. Ils ont pris en compte l’impact climatique, pour les sols, pour les ressources en eau et sur la santé humaine. Le chiffrage s’appuie des données génériques livrées par l’office fédéral allemand pour l’Environnement ou le groupe d’experts mondiaux sur le climat Giec.

“Nous voulons montrer que toutes les productions, l’agriculture comme celle de téléphones portables ou de t-shirt, ou les services génèrent des coûts environnementaux qui ne sont pas, ou seulement en partie, répercutés sur l’étiquette. Mais nous les payons que ce soit à travers des primes d’assurances en hausse, la pollution de l’air, des inondations, des sécheresses”, explique Andreas Krämer, porte-parole de Penny. L’enseigne s’était portée volontaire en 2020 auprès des chercheurs pour une telle opération.

L’expérience rappelle des principes connus. Les aliments d’origine végétale ont des coûts environnementaux plus faibles que la viande, et entre les deux on trouve le lait et le fromage. Les aliments bio ont moins de surcoûts que leurs homologues conventionnels. Pour Tobias Gaugler, économiste de l’Environnement associé à l’initiative, la semaine des “vrais prix” doit permettre d’interpeller société et pouvoirs publics. “Si les subventions agricoles étaient couplées plus encore à des prestations écologiques, on pourrait prévenir l’apparition de ces dégâts environnementaux et ainsi la nécessité de les répercuter sur les clients”, fait remarquer le chercheur de la TH Nuremberg. Il préconise aussi, comme différentes ONG et le ministre fédéral de l’Agriculture Cem Özdemir (Verts), une baisse de la TVA sur les produits moins pénalisant pour la planète. L’approche alerte également sur la nécessité de soutenir deux groupes pénalisés par les “vrais prix” : les agriculteurs et les foyers modestes.

Des réactions divergentes

L’initiative de Penny a suscité à la fois louanges et critiques acerbes. Les défenseurs des consommateurs et Greenpeace y ont vu un premier pas, appelant toutefois à des mesures sur la durée. Sur les réseaux sociaux, des sympathisants d’extrême droite ont vitupéré contre une mesure de “rééducation”. La principale fédération d’agriculteurs a, elle, dénoncé une “opération de blanchiment écologique sur le dos des paysans” de la part d’un groupe (8,8 milliards de chiffre d’affaires) bataillant ferme avec Aldi et Lidl sur les prix. D’autres observateurs ont épinglé une opération de relations publiques tandis que Penny continue les promotions : cette semaine, les deux kilos de cuisses de poulet sont à 5,99 euros.

“Nous nous comportons comme nos concurrents. Néanmoins, nous pensons avoir le droit de lancer une discussion fondamentale”, répond Andreas Krämer. Avec l’étude des données recueillies dans les 2150 supermarchés participant, il espère “une étude qui fera autorité, peut-être pour l’Europe, sur comment les clients réagissent. ” Avec ou sans arrière-pensées, le 8e distributeur allemand, filiale du poids lourd REWE, n’a pas choisi la semaine la plus représentative : c’est la seule où tous les Länder sont en vacances scolaires cet été.