“Le désir l’a emporté sur la lucidité”… Comment un faussaire est parvenu à tromper les nazis tout en dénonçant l’hypocrisie du monde de l’art

La peinture ayant provoqué tant d’émerveillement de la part de l’expert n’est autre que “La Cène d’Emmaüs”, une œuvre montrant le Christ et ses disciples. Toutefois, malgré la critique dithyrambique de Bredius, cette toile cache l’une des plus grandes arnaques de l’histoire et le travail d’un faussaire de génie : Han van Meegeren.

En décalage avec son temps

Passionné par la peinture depuis sa jeunesse, le jeune homme commence à étudier l’architecture dans la ville de Delft. Très rapidement et contre l’avis de son père, il abandonne ses études pour se consacrer pleinement à sa carrière artistique. “Il a tenu bon et a persévéré parce qu’il se croyait vraiment investi d’un talent réel”, explique Ralph Dekoninck, historien de l’art de la renaissance aux Pays-Bas et professeur à l’UCLouvain.

guillement Il est vraiment à la marge.

Face aux peintres modernes populaires à l’époque, le style classique d’Han van Meegeren dénote. “C’est un peintre traditionnel. Il peint des choses assez académiques pour l’époque et n’est pas en phase avec les grands mouvements modernes qui s’expriment. Il est vraiment à la marge”, note-t-il, précisant que le jeune peintre ne copie pas encore, mais s’inspire beaucoup du travail des maîtres de l’Âge d’or de la peinture néerlandaise.

Pourtant, le pari semble dans un premier temps gagnant. Il reçoit en 1913 la médaille d’or du prix quinquennal de l’école d’art de Delft et vend une première œuvre. Soutenu par sa femme, Anna de Voogt, il organise une première exposition à La Haye en 1917. Le public est au rendez-vous et ses toiles se vendent, lui permettant d’acheter un atelier sur la Côte d’Azur. Mais le succès s’essouffle et en 1922, sa seconde exposition est un échec. “Les critiques sont assez sévères. On juge que son œuvre est absolument sans génie et, plus grave encore, sans originalité”, relate le professeur Dekoninck. “Il le vit très mal.”

Une vengeance organisée

Blessé et frustré, van Meegeren se retranche alors dans son atelier du sud de la France et commence à échafauder sa vengeance. Le peintre veut démonter que les critiques et les historiens de l’art ne sont que des menteurs hypocrites incapables d’apprécier le vrai talent, son talent.

guillement Techniquement, c'est très abouti.

Dans son atelier, il commence ainsi à mettre au point une technique lui permettant de déjouer les méthodes de vérification alors utilisées. Il achète de vieilles toiles du XVIIᵉ siècle sur lesquelles il peint avec des pigments d’époque. Il passe ensuite une résine sur ses œuvres avant de les cuire dans un four à une centaine de degrés, ce qui permet d’imiter les craquelures que l’on retrouve sur les peintures anciennes. “Techniquement, c’est très abouti, estime notre interlocuteur. Grâce à sa technique, le test de l’alcool ne passait pas. Cela pouvait donc être une peinture ancienne.”

"La Cène d'Emmaüs", d'Han van Meegeren ©D.R.

Une fois ce processus maîtrisé, il se met au travail. Il lui faudra quatre ans pour produire “La Cène d’Emmaüs”. “Ce tableau, c’est un coup de génie”, explique l’historien de l’art de l’UCLouvain. En effet, le faussaire décide de s’attaquer à une période totalement inconnue de la carrière de Vermeer, au cours de laquelle le maître néerlandais aurait peint des tableaux religieux. “Il va créer le chaînon manquant entre la première partie de carrière de Vermeer et la seconde, que l’on connaît bien”, poursuit-il, ajoutant que van Meegeren “crée ce que les historiens de l’art voulaient découvrir absolument”.

Accusé à tort

En 1937, le tableau arrive dans les mains d’Abraham Bredius par l’intermédiaire d’un complice du faussaire qui prétend être l’administrateur d’une succession familiale néerlandaise. Le spécialiste du travail de Vermeer se laisse berner et authentifie le tableau, qu’il qualifie de chef-d’œuvre. Pourtant, selon le professeur Ralph Dekoninck, même un œil amateur serait aujourd’hui à même de reconnaître qu’il s’agit d’un faux. “Mais il a tellement accompagné ça d’une histoire qui tombait dans un contexte précis de l’histoire de l’art où l’on cherchait cette œuvre que, tout d’un coup, le désir l’a emporté sur la lucidité.”

Han van Meegeren, qui a réussi à remplir son objectif, se prend alors peu à peu au jeu. Pour ne pas perdre l’argent, il décide de garder le secret et de continuer à produire des faux. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que la supercherie est révélée… Et que son histoire prend un tournant tragique.

À l’époque, un tableau attribué à Vermeer – Le Christ et la femme adultère – est retrouvé chez Hermann Göring, numéro deux du Reich et grand amateur d’art. L’enquête montre que celui-ci a été vendu par Han van Meegeren, qui est arrêté le 29 mai 1945 et accusé d’avoir collaboré avec les nazis en vendant un trésor culturel néerlandais. “Il se retrouve confronté devant les tribunaux à cette accusation très grave et c’est là qu’il décide de dévoiler le mensonge”, raconte le professeur de l’UCLouvain.

Afin de convaincre les juges de son innocence, van Meegeren va demander à peindre un tableau pour prouver son talent. La démonstration fait mouche : de collaborateur, il acquiert alors un statut proche de celui de “héros national” pour avoir réussi à duper les Allemands. Il n’écope finalement que d’un an de prison pour faux et tromperie, la peine minimale, mais décède des suites d’une crise cardiaque en décembre 1947 avant de l’effectuer.

Le peintre et faussaire Han van Meegeren lors de son procès à Amsterdam. ©Archives de la ville d’Amsterdam

Un système fragile

Motivé par la vengeance ou par la cupidité, peintre raté ou portraitiste demandé… “Il est parfois très difficile de faire la part entre la réalité historique, le vécu de ce personnage, et tout ce qui est venu se greffer sur cette histoire à la fin de sa vie”, avertit toutefois Ralph Dekoninck. Quoi qu’il en soit, cette histoire est “un coup de tonnerre dans le monde de l’art” et “quelque chose qui ouvre les yeux et qui demande beaucoup plus de prudence lorsqu’on est amené à authentifier des tableaux anciens”, analyse notre interlocuteur. Selon lui, cette affaire montre qu’il n’y a d’œuvres authentiques que parce qu’il existe des faux. “Dans le fond, ce qui fait l’authenticité d’une œuvre d’art, c’est aussi tout ce qui l’accompagne.”

Aujourd’hui, la fragilité du marché de l’art mise en lumière par Han van Meegeren est à nouveau au centre du débat grâce aux progrès de l’intelligence artificielle. “C’est bluffant : on n’a plus besoin de faussaire. On a vu des cas apparaître récemment de tableaux produits par l’intelligence artificielle”, souligne le professeur. Et d’ajouter : “La technologie peut produire quelque chose de nouveau en se faisant passer enfin quelque chose qui a toutes les apparences du vrai”. En filigrane, la question demeure : qu’est-ce que l’art et comment définir sa valeur ?