”Selon la médecine légale, le Christ est mort d’une acidose respiratoire suite à une asphyxie posturale”

Saint Suaire de Turin.

D’autre part, continue le médecin légiste liégeois, qui consacre un chapitre de son nouvel ouvrage Entretien avec un cadavre (Kennes) au Saint Suaire, on peut constater sur le tissu que la tête est droite – et non inclinée vers la gauche ou la droite comme on le voit souvent sur les peintures du Christ en croix – et que les jambes sont fléchies. Pas de trace en effet du suppedaneum. En effet, cette pièce de bois sur laquelle reposent les pieds du crucifié “est une invention des artistes pour faire joli”, “car si les pieds sont cloués directement sur le stipes (partie verticale de la croix), les genoux sont très fléchis”. “Si vous mettez cette pièce en bois en dessous des pieds, la personne crucifiée a la possibilité d’appuyer dessus beaucoup plus facilement que d’appuyer sur ses jambes et cela allonge l’agonie.”

Crampes et acide lactique

Concrètement, “la crucifixion est une acidose respiratoire. Cela signifie que la personne n’arrive plus à respirer correctement. Elle ne chasse plus son CO2 vers l’extérieur et, d’autre part, ne capte plus assez d’oxygène. Elle rentre dans ce qu’on appelle une acidose respiratoire par trop-plein d’acide lactique. Cela engendre des crampes très douloureuses.” Lors d’une crucifixion, explique Philippe Boxho, on observe en fait des crampes de tous les muscles du corps qui se raidissent au point de devenir durs comme pierre. “En raison des crampes, la tête du Christ ne pouvait être que penchée vers l’avant dans le post-mortem immédiat, et comme il a été rapidement décroché de la croix, il est vraisemblable que la tête n’a jamais penché sur le côté car il faut de nombreuses heures pour que le début de la putréfaction engendre un relâchement musculaire.”

Couverture du nouveau livre de Philippe Boxho, qui consacre un chapitre au Saint Suaire. ©DR

”Et lorsqu’on regarde le linceul de Turin, on se rend compte qu’en effet les genoux sont fléchis et que la tête est bien droite. Et qu’en outre, les bras ont en effet dû être déboîtés. À force de tirer sur les bras pour respirer lors de la crucifixion, les têtes humérales sortent des cavités glénoïdes. Cette luxation bilatérale des épaules permet d’expliquer que, sur le suaire, les mains arrivent à hauteur de ces cavités.”

De l’eau et du sang

Par ailleurs, l’observation de l’apôtre Jean dans l’Évangile “il en sortit de l’eau et du sang” et l’importance des taches sur le linceul sur le côté droit est aussi compatible avec la médecine légale, poursuit le Pr Boxho. “Ayant reçu une volée de coups sur le thorax, le poumon a dû être abîmé et a suffusé une sécrétion à base de plasma (cela se passe dans la cavité pleurale) et donc lorsque l’apôtre Jean décrit le fait que la lance fait d’abord sortir de l’eau puis du sang, c’est effectivement ce qui se passe. Ce n’est pas vraiment de l’eau mais on ne peut pas lui en vouloir de ne pas connaître la composition du plasma à cette époque. Elle date du XIXe siècle.”

En résumé, du point de vue du légiste, “le Christ est mort d’une acidose respiratoire. Pour nous en médecine légale, il meurt d’acidose respiratoire suite à une asphyxie posturale, c’est-à-dire une position de corps (les bras en arrière) qui est telle qu’elle est incompatible avec la survie. L’acidose respiratoire est cause du décès en raison du pH du sang qui n’est plus compatible avec la vie.”

Exposition du Saint Suaire à Turin.

Pour Philippe Boxho, le linge n’a pu qu’envelopper un homme crucifié, mais qui peut être un autre individu que le Christ. “Pour moi, quelqu’un a été couché dedans, mort de la même manière que le Christ. Aujourd’hui, on n’a pas les moyens de démontrer que c’est le Christ.”

Pour le spécialiste des images médiévales Nicolas Sarzeaud, il n’est pas étonnant que les détails de la crucifixion soient corrects sur ce qui est pour lui une fausse relique. Le XIVe siècle est l’époque de “l’invention de l’anatomie”, et “un contexte culturel où l’on s’intéresse aux souffrances du Christ”.