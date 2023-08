À Ostende, la première usine de dessalement de Belgique: “Sinon, nous devons transporter notre eau potable depuis la Wallonie et le canal Albert”

Ici, nous ne sommes qu’à trois kilomètres de la mer, dont l’eau peut s’infiltrer dans le canal. Résultat : l’eau pompée dans le chenal est saumâtre, c’est-à-dire dotée d’une quantité de sel qui la rend imbuvable. “En hiver, dans le canal, c’est de l’eau douce et au fil des mois, elle devient de plus en plus saumâtre, vu qu’il a de moins de moins de pluie, explique Wim Jacobs, responsable de l’innovation chez le distributeur d’eau Farys, actif à la côté et la région gantoise, dans son usine qui fait face au canal. En effet, lorsqu’il pleut moins, même les rivières de la région deviennent saumâtres, et arrivent ici dans le canal. Quand il pleut, l’eau salée est repoussée en bas, quand il pleut moins, l’eau de la mer “remonte” du sol. En outre, lorsque les écluses sont ouvertes, l’eau de la mer peut aussi se déverser dans le canal.”

La population d'Ostende

La salinité de l’eau se mesure ici en millisiemen par centimètre : de l’eau douce reste en dessous de 1000 mS/cm, tandis que l’eau de mer est à 40 000. L’eau du canal, elle, oscille entre 500 et 11 000 selon la saison. Elle alimente pourtant 100 000 personnes à Ostende et Middelkerke, et au-delà si nécessaire. La société Farys a en effet construit une usine de dessalement, la première en Belgique (et même en Europe occidentale), pour la rendre potable. Fournissant 500 m3/heure à son ouverture en 2020, l’usine est passée à 1000 m3/heure en quelques mois. “Nous ne pensions ne faire cela qu’après des années… C'est à cause du changement climatique.”

Au départ, lorsque Farys, qui doit fournir l’eau à une bonne partie de la région côtière et gantoise, a mis ce projet en œuvre vers 2010, l’objectif était “simplement” d’avoir de l’eau sur place même lorsque les deux conduites qui amènent l’eau de l’extérieur étaient hors d’usage ou en entretien. Car la situation est très particulière dans cette zone de la Flandre, dont le sol stocke difficilement l’eau et possède donc peu de nappes aquifères. Nonante-cinq pour cent de l’eau sont produits ailleurs : 50 % viennent du canal Albert (en Flandre, via la société des eaux Water-link) et quasi tout le reste… de Wallonie. Farys achète en effet 25 à 30 % de son eau à la Bruxelloise Vivaqua – “cette eau vient en fait de Tailfer (qui transforme l'eau de la Meuse en eau potable), près de Dinant”- tandis que 12 % environ proviennent de la région d’Ath, où Farys possède un captage et y pompe de l’eau.

A l'intérieur de l'usine de dessalement de Farys à Ostende. ©Sophie Devillers

Dès la mise en service en 2020, Farys s’est réjoui de son choix, car plusieurs années de sécheresse étaient passées par là. “Moins de pluie et une évapotranspiration plus élevée ont entraîné une augmentation significative déficits de précipitations au cours des 10 dernières années. Le changement climatique introduit un nouveau problème”, estime la société. Au cours de l’année, le problème d’approvisionnement se pose en fait sur quelques semaines, en août-septembre, vu le sévère ralentissement, à cette période, du débit dans les cours d’eau qui fournissent Farys en eau, précise Wim Jacobs. Même si elle fonctionne toute l’année, l’usine de dessalement d’Ostende vient à point à cette période lors des années sèches.

À lire aussi

Bruit assourdissant

Dans les halls de l’usine, dans un bruit de soufflerie, se succèdent cuves et canalisations de toutes tailles et de toutes couleurs. Mais on ne croise quasi-personne : tout est monitoré par un ordinateur et géré à distance. “On commence par des filtres métalliques, en trois étapes, dont le plus fin fait 0,1 mm, détaille Wim Jacobs. Après, comme il n’y a pas plus fin, on passe aux membranes : le premier système est la microfiltration où toutes les parties qui flottent dans l’eau sont éliminées. Le sel, lui, peut passer mais sera rejeté par le deuxième système, l’osmose inverse. Elle consiste en un filtre très fin, à travers duquel on pousse l’eau. Seules les molécules d’eau peuvent passer car H2O est une petite molécule”, explique Wim Jacobs, qui nous montrent les alignements de tubes beiges de la microfiltration – “dépliées, les membranes à l’intérieur occupent l’équivalent de 15 terrains de football”-, puis nous fait passer devant les grosses canalisations blanches de l’osmose inverse, toujours dans un bruit assourdissant. “S’il y a davantage de sel dans l’eau, on a besoin de plus de pression pousser l’eau, cela consomme alors plus d’énergie”.

Le canal Bruges-Ostende, d'où est pompée l'eau menant à la station de dessalement de Farys. ©Sophie Devillers

”Mais après ce filtrage, on n’obtient pas encore de l’eau potable car elle ne contient plus de minéraux (presque tout est rejeté). C’est donc une eau agressive qui prend des minéraux du corps. On doit donc reminéraliser l’eau.” L’eau passe donc à travers de la dolomie, stockée dans des cuves bleu pétant, d’une dizaine de mètres de hauteur. En face, leurs jumelles contiennent du charbon actif, qui sert de deuxième barrière pour dépolluer l’eau.

En ouvrant le robinet d’eau potable placé à la sortie, Wim Jacobs explique que le processus est si rapide et les consommateurs si proches de la source, que lors des étés chauds, l’eau sortant des robinets des usagers peut être à 25 °C et, à l’inverse, très froide, en hiver…

Wim Jacobs, dans l'usine de dessalement de Farys à Ostende. ©Sophie Devillers

En termes de rejet de saumure, l’impact est minime, assure Wim Jacobs : l’eau du canal reste “plus salée” très peu de temps, car l’eau consommée par les usagers est retraitée à la station d’épuration d’Aquafin, cette eau douce étant ensuite réintroduite dans le canal un kilomètre plus loin. La consommation d’énergie est, elle en revanche notable. “Pour avoir de l’eau douce en Flandre, le coût moyen est de 0,4 kilowattheure par m3. Pour le dessalement de l’eau saumâtre, cela va de 1,1 (actuellement, il a beaucoup plu, l'eau est plus douce) à 1,6 l’été (sec) passé, parce qu'il a peu plu et l'eau était donc beaucoup plus salée. En effet, c’est donc lorsque nous avons le plus besoin d’eau que la production consomme le plus d’énergie…” Mais cela vaut toujours le coup, selon Wim Jacobs, car “on économise le prix du transport. Il faut en effet utiliser de l'énergie pour pomper l'eau de Bruxelles ou Ath jusqu'Ostende”. Le consommateur de Farys ne voit pas d’impact sur sa facture d’eau, d’autant que la production – dont l’électricité n’est qu’une partie – n’atteint que 25 % du prix de l’eau.

Pas de risque de conflit

Pour Wim Jacobs, le projet a aussi le grand avantage de répondre aux futures sécheresses sans empiéter sur la fourniture d’eau d’autres secteurs ou personnes ; avec cette toute nouvelle source, pas de risques de conflit. “Car on sait maintenant que les sources d’eau qu’on croyait infinie (venant notamment des fleuves ou nappes aquifères en Flandre ou en Wallonie, NdlR) ne le sont en réalité pas”, souligne-t-il. Mais si actuellement, l’usine de dessalement ostendaise fournit 7 % de l’eau de Farys, en faire la source principale “coûterait beaucoup trop cher”. “On garde à l’esprit plusieurs principes : comment fournir de l’eau de manière robuste (c’est-à-dire aussi une méthode qui continue à fonctionner même si le réchauffement climatique s’amplifie), sans gêner les autres, avec un impact environnemental le plus bas possible, mais aussi au prix le plus bas”, commente Wim Jacobs. Qui précise : "Des politiciens aiment raconter que ce projet permet d'être "indépendants par rapport à la Wallonie". Pour nous les deux objectifs de prendre moins d'eau en Région wallonne, c'était la sécurité de livraison et l'économie. C'est pragmatique, pas politique ! Nos relations avec Vivaqua et la SWDE sont très bonnes."

Wim Jacobs, responsable de l'innovation chez Farys, devant le canal Bruges-Ostende, d'où provient l'eau saumâture pompée par l'usine de dessalement. ©Sophie Devillers

Farys est aussi en train de tester à Nieuport diverses technologies de dessalement de l’eau de mer (et non plus donc seulement saumâtre), une expérience dont les résultats ne sont pas attendus avant 2027. Là, la consommation énergétique d’un tel dessalement reviendrait à 3, 5 à 4 kilowattheures par m3, ce qui augmenterait le prix de l’eau de 10 à 20 %. Farys réfléchit d’ailleurs à alimenter cette future usine en énergie renouvelable. Par ailleurs, la salinité rejetée serait aussi 3 à 4 fois plus élevée. “Mais on ne va pas saler la mer ! Un bureau indépendant réalisera des études sur l’impact environnemental, c’est la loi. Mais ces rejets seraient très localisés”. Farys assure ne pas envisager ce projet à grande échelle. L’objet est surtout de “maîtriser la technologie”, au cas elle s’avérerait nécessaire dans le futur.