Le pari de l’investigation

En 2023, le journalisme est-il encore le moyen le plus fiable de rapporter l’information ? Nombre de citoyens sont convaincus que ce n’est plus le cas ou, à tout le moins, en doutent sérieusement. Pire, ils perçoivent les médias d’information et les journalistes comme, au choix, partisans, élitistes, conformistes, déconnectés du réel.