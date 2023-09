”On devrait prendre modèle sur le rat”

C’est bien du rat d’égout ou rattus norvegicus dont parle Thomas Jean. Ses photographies “glamour” de représentants bruxellois de cette espèce du “rat brun” sont actuellement exposées dans la “galerie d’art temporaire” du musée des Égouts de Bruxelles – un couloir au sol grillagé qui est en fait le collecteur de la chaussée de Mons ! – dans le cadre de l’exposition Rattus.

Un rat à Bruxelles, à côté d'une roue de trottinette, photographié par Thomas Jean. ©Thomas Jean/La minute sauvage

L’objectif de l’événement, selon la conservatrice Aude Hendrick : montrer que ce “nuisible”, très présent dans les égouts bruxellois, est un animal “comme les autres”, victimes de nombreuses idées reçues. Sale ? Il se lave en fait jusqu’à sept fois par jour. Le rat s’empiffre de déchets ? En réalité, il ne mange pas n’importe quoi mais trie et est très gourmet. Porteur de la peste ? Cela ne concerne pas le rat brun mais le rat noir (rattus rattus), qui n’est plus présent chez nous et dont seules les puces étaient porteuses de la fameuse bactérie yersinia pestis. Vecteur de maladies, encore actuellement ? C’est à nuancer car le risque de contamination à l’homme est en fait très faible et le risque de causer des épidémies, absent. Pullulent-ils dans les grandes capitales ? Il n’existe bien souvent aucun chiffre valide, y compris à Bruxelles.

”Au niveau social, c’est un animal remarquable”

”Il faut réhabiliter le rat, lance la généticienne française Aude Lalis (Musée national français d’histoire naturelle), spécialiste de ce rongeur et qui a contribué à l’exposition. Plutôt que de parler de ce que le rat n’est pas, je préfère parler de ce que le rat est. C’est surtout un animal qui est extraordinaire dans sa grande force d’adaptation ; à nos villes, à nos styles de vie. Au niveau social, c’est un animal remarquable. On devrait prendre modèle sur lui, en fait ! Le rat vit de très peu de choses. Il lui faut un peu de terre, un petit coin discret, une petite source de nourriture, un peu d’eau. Et puis sa vie de famille. Ils sont très solidaires, très proches, ils vivent dans des clans familiaux vraiment unis… Les petits sont protégés ; quand un rat se fait prendre dans un piège, les autres sont autour par exemple, et on les voit communiquer : ils se frottent… “

Publicité mort-aux-rats « Tord-Boyaux », gravure sur bois, 19ème siècle, présentée dans le cadre de l'exposition Rattus. © Wellcome Collection.

”Les rats et probablement la plupart des animaux sont des créatures vivantes sensibles qui, tout comme nous, ressentent et ressentent de la douleur, renchérit Kristof Baert, vétérinaire de l’Institut flamand de recherche sur la nature et les forêts (Inbo). Nous ne pouvons pas l’ignorer lorsque nous parlons de contrôle des rats. Dans certaines situations et certaines circonstances, nous pourrions simplement les considérer comme faisant partie de l’environnement et de l’écosystème. Tant qu’ils ne posent aucun problème, nous pourrions les considérer comme faisant partie de la nature, tout comme nous.”

Détesté aux quatre coins du monde

Mais le rat souffre d’une mauvaise réputation et est considéré comme l’un des principaux animaux indésirables des grandes villes et ce à travers le monde, du Brésil à l’Australie en passant par l’Europe de l’Ouest, constate la géographe suisse Joëlle Salomon Cavin, auteur de Indésirables, les animaux mal-aimés de la ville (Editions 41). “Outre que le fait d’être vecteur de maladie et cette fausse idée sur la peste, je crois que le rat souffre aussi de son aspect, de sa queue en particulier. Une exposition sur le rat au musée de Neuchâtel en Suisse montrait que, finalement, si le rat avait une queue d’écureuil, on le trouverait super mignon ! Mais il y a cette queue qui a pratiquement la même taille que lui… Le rat pâtit aussi de son comportement ; il se nourrit de déchets – donc il est associé à la saleté – et il aime les coins sombres. Le rat est aussi craint et mal aimé quand il sort de l’endroit où il a été confiné : dans les égouts. On ne l’aime pas quand il est visible et c’est là où il fait problème. Mais finalement, si on ne le voit pas, pas de souci. Les villes craignent les rats qui sortent !”

”Le rat échappe à toutes les cases : ni un animal sauvage, ni un animal domestique qu’on élève pour le consommer, ni un animal qu’on fait rentrer chez nous pour le dorloter. Il a une place à part. En fait, comme on ne savait pas où le placer, ce qui a convenu à la société, c’est finalement de le mettre dans les égouts, complète Aude Lalis. Le rat est aussi un animal symbole à qui on attribue tous nos défauts, Il serait avare, mesquin, peureux car il fuit le premier. On projette sur lui tout ce qu’on n’aime pas chez nous. Ce qui est injuste parce que cela va vraiment à l’encontre des faits biologiques… “

Campagne de l'association Paris Animaux Zoopolis (2018). ©DR

À Paris, l’association PAZ milite pour réhabiliter l’image du rat et “stopper le massacre des rats”, “les plus détestés et tués des animaux liminaires, ces animaux qui vivent en liberté dans l’espace urbain”. Tandis qu’au Conseil de la Ville de Paris, une élue du Parti animaliste a demandé qu’on les appelle “surmulots” (en effet un des noms techniques du rat brun ou rattus norvegicus) car “rat” était dépréciatif. Un discours qui reste extrême, remarque Joëlle Salomon Cavin, qui voit plutôt à travers ses recherches poindre “une écologisation des pratiques”. “Ce qu’on voit apparaître, c’est une conception intégrée de la régulation de l’espèce : ne pas avoir à la tuer mais plutôt en limiter la prolifération et en particulier la prolifération dans des espaces où on ne souhaite pas la voir, c’est-à-dire dans les espaces publics. Cette lutte intégrée inclut entre autres les comportements des citadins.”

L’exposition Rattus se déroule jusqu’au 16 juin 2024 et s’accompagne d’une année thématique. Chaque troisième dimanche du mois, le musée propose aux familles une journée d’activités pour mieux connaître et comprendre le rat. Des visites à la découverte des rats, pigeons et souris en ville sont aussi prévues en compagnie de Thomas Jean. Le 23 février, une table ronde sur la gestion durable du rat en ville rassemblera un panel d’experts belges et internationaux.

Infos : museedesegouts.brussels