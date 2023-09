"Nous n’aurons jamais une ville sans rats. Il faut apprendre à cohabiter avec eux"

À lire aussi

"À certains moments, ils peuvent remonter à la surface. Les rats montent par des avaloirs, des chambres de visite d’immeubles qui ne sont pas en bon état", décrit M. Mijs. "On les voit alors dans les caves des immeubles, dans les parcs. Pourquoi dans les parcs ? Des personnes mettent de la nourriture, nourrissent les chats par exemple. Les rats s’installent alors pour créer des galeries et des terriers à proximité de ces endroits de nourrissage. Si les communes ne prennent pas soin d’évacuer les poubelles du parc ou si les gens font des dépôts sauvages, cela joue aussi. Un autre facteur peut être que les communes font des économies sur le passage des services de nettoyage ou de ramassage des poubelles… Mais c’est principalement dans les égouts qu’ils se développent, il faut donc intervenir.” Vu ses trois semaines de gestation, annuellement, la femelle rat peut avoir 4 à 7 portées de 3 à 12 ratons. “Si on laisse faire la nature, c'est une catastrophe”.

Pas d’étude

Les rats sont-ils en augmentation ? Malgré les chiffres parfois avancés, il n’existe en fait aucune donnée sur le nombre de rats et leur évolution démographique à Bruxelles. Jean-Luc Mijs n’a pas l’impression d’une explosion et n’est pas “débordé” par un nombre de rats qui serait croissant dans les égouts. “C’est difficile à calculer avec les méthodes qu’on utilise à l’heure actuelle. On peut se poser la question du réchauffement climatique. Avec les hivers moins rigoureux, les conditions sont favorables pour que les rats aient une ou deux portées de plus sur une année et donc la descendance qui va avec.”

Dans les égouts bruxellois, selon le cahier des charges de la société des eaux Vivaqua, la méthode imposée est de faire appel aux raticides anticoagulants. La technique ? Ces produits sont sécurisés, attachés à un fil en inox à la maçonnerie et remplacé tous les six mois. “Il y a des sociétés qui ouvrent une chambre de visite et jettent le produit dedans. Cela va forcément plus vite et ça coûte moins cher, mais cela pollue et cela ne sert pas à grand-chose. Le produit se retrouve dans l’eau d’écoulement et dans la station d’épuration en bout de ligne. Nous ne procédons pas comme cela”, précise le dératiseur, qui est cependant conscient que ces produits toxiques sont controversés.

Douloureux

”Le moyen le plus courant de lutter contre les rongeurs est le rodenticide anticoagulant. Je pense que cette méthode est répandue car la plupart des gens pensent qu’elle est facile à utiliser, mais en réalité ils en sous-estiment les pièges. L’un des avantages pour le grand public est qu’il ne sera en général pas confronté à l’animal mort (et souffrant). Mais cette méthode est aussi celle qui a le plus grand impact sur le bien-être animal des espèces ciblées, dénonce le vétérinaire Kristof Baert, chercheur à Institut public flamand de recherche sur la nature et la forêt (Inbo) et spécialiste de cette question. Ces rodenticides provoquent des hémorragies internes qui causent de fortes douleurs au niveau des articulations, des intestins, de la colonne vertébrale (boiterie) et de la tête (accidents vasculaires cérébraux). Non seulement, c’est douloureux mais il faudra aussi attendre plusieurs jours avant que les animaux ne meurent. C’est pourquoi l’utilisation de ce poison doit être évitée autant que possible. Selon la législation sur le bien-être animal, les méthodes utilisées pour tuer les animaux à des fins de contrôle doivent être efficaces, rapides et causer le moins de douleur possible. Ce n’est pas le cas pour les rodenticides anticoagulants.”

Un rat à Bruxelles, capté par le photographer animalier Thomas Jean. ©Thomas Jean/La minute sauvage

L’expert flamand souligne aussi “le risque d’empoisonnement de la faune sauvage et des animaux de compagnie”, entraîné par ces produits (si d’autres animaux ingèrent le produit ou s’ils mangent un rat empoisonné). “Une autre bonne raison de réduire leur utilisation est la propagation de la résistance aux rodenticides. Par exemple, en Flandre, deux rats sur cinq sont génétiquement résistants et, dans certaines régions, ce chiffre atteint 100 %. Nous parlons aussi d’un poison que nous rejetons dans l’environnement. C’est la Commission européenne qui a classé les rodenticides anticoagulants parmi les produits chimiques PBT (persistants dans l’environnement, bioaccumulables chez l’homme et/ou la faune sauvage et toxiques). Tant qu’ils seront utilisés et rejetés dans l’environnement, ils présenteront un risque pour les humains et la faune. La réglementation devrait donc être plus stricte et leur utilisation restreinte.” Le spécialiste recommande ainsi que son utilisation par le grand public soit empêchée ou restreinte autant que possible, comme chez nos voisins (Pays-Bas, Allemagne, …). En outre, une formation et une reconnaissance appropriées pour les contrôleurs professionnels des nuisibles devraient selon lui être mises en place.

Alternatives

Tant que les sociétés que les communes cherchent des techniques alternatives, que ce soit pour des questions de respect de l’environnement, de bien-être animal ou d’efficacité. Ainsi, Anticimex mène un projet pilote à Leuven : les égouts de la ville sont désormais pourvus de “smart pipes”, des pièges placés à l’intérieur du tuyau d’égout. Dès que des capteurs détectent un mouvement combiné à de la chaleur, le piège est activé. “Il s’agit de pointes qui tombent très vite, à 120 km/h, sur le dos du rat (elles ne le percent pas), la colonne vertébrale est brisée est le rat meurt instantanément”, précise M. Mijs, pour qui le test est “tout à fait concluant” car les rats semblent avoir disparu. Aucun poison ou appât n’est utilisé et le rat est évacué avec les eaux usées.

La société utilise d’ailleurs beaucoup les méthodes digitales de détection de mouvement dans les bâtiments, associées cette fois à l’usage de raticides ou de pièges mécaniques en cas de présence des rongeurs. “On peut alors agir tout de suite de façon ciblée, quand il n’y a encore qu’un couple de rats par exemple, plutôt que 30 ! Cela veut dire qu’on utilise moins de produits et qu’on tue moins d’animaux.” Les entreprises sont de plus en plus séduites par ces méthodes alternatives "plus respectueuses de l'environnement et plus efficaces", même si les pouvoirs publics, en particulier au sud du pays, apparaissent davantage réticents, peut-être en raison du coût immédiat plus élevé.

Un rat à Bruxelles, photographié par Thomas Jean (La Minute Sauvage). ©Thomas Jean/La minute sauvage

La commune d’Etterbeek utilise pour sa part une méthode alternative depuis une dizaine d’années : la dératisation à l’aide de furet. Une solution “novatrice, efficace, rapide et communalement gérable”, décrit le bourgmestre Vincent De Wolf. “Quand le furet attrape le rat, ce n’est pas sympa mais c’est beaucoup plus sympa que le poison, qui fait mourir très lentement le rat dans des souffrances terribles et qui peut aussi causer des contaminations secondaires. C’est un animal nuisible mais je pense que l’éradiquer de la manière la plus correcte possible est aussi un devoir.” “Le poison, c’est l’institutionnalisation d’un échec”, estime pour sa part Jean de Marcken, le dresseur des furets et responsable au service Environnement des nuisances environnementales. Le dératiseur le met et revient chez vous trois mois ou six mois après. C’est-à-dire qu’il a échoué mais vous faites tout de même appel à lui ! Moi, lorsque je vais dans une maison, les furets trouvent le trou par où passent les rats. Je trouve le trou, le trou est bouché. C’est adieu, ce n’est pas au revoir.”

Jean de Marcken et l'un de ses furets traqueurs de (trous de) rats, dans les locaux de l'administration communale d'Etterbeek. ©DR

Il assure rarement tuer les rats avec les furets. “Le but n’est pas de créer des combats de gladiateur”, mais surtout de repérer les moyens d’entrée des rats dans les habitations lorsqu’un Etterbeekois soumet une plainte. Ou d’identifier les avaloirs d’où viennent les rats, en les y faisant fuir, chassés par les furets introduits dans leur terrier en surface. Ne reste plus alors qu’à couvrir l’avaloir par des plaques adaptées. Celles-ci demandent de l’entretien "mais cela fonctionne car on empêche les rats de sortir”, affirme Vincent De Wolf, selon qui en revanche les opérations de dératisation au poison dans les égouts de Vivaqua montrent “un résultat très limité”. “J’ai l’impression en effet qu’on a une prolifération de plus en plus importante. La problématique des rats a augmenté véritablement et surtout la sortie des rats hors des égouts qui indispose très fortement les gens. Si vous vous baladez le soir et vous voyez des rats qui sortent de poubelles, cela donne l’impression d’une ville décadente. Cela ne donne pas une bonne image du gestionnaire de la ville non plus…” “Il peut y avoir un million de rats dans les égouts de Bruxelles, ça ne me pose aucun problème s’il n’y en a aucun qui sort. Le souci n’est pas le nombre de rats, mais les problèmes qu’ils génèrent”, ajoute Jean de Marcken.

Retour au fait scientifique

Pour la généticienne spécialiste des rongeurs Aude Lalis, deux types de nuisances justifient la lutte actuelle contre le rat. Les plus importantes sont les dégradations qu’il cause : galeries creusées dans les parcs (même s’il aère aussi le sol par la même occasion), destruction de sacs-poubelles, destruction de fils électrique dans les immeubles.. Et d’autre part les maladies dont il est réservoir : leptospirose, hantavirus, hépatite… Même si les risques de contaminations (lorsqu’on le touche, parce qu’il a uriné sur des stocks de nourriture) envers le citadin humain lambda sont “très faibles mais pas nul”. “Et avec les maladies qu’on connaît, il n’y a pas de risques d’épidémies, mais on n’est pas à l’abri de découvrir un nouveau virus hébergé par le rat.”

Capture d'un rat parisien dans le cadre du projet Armaguedon. ©MNHN

Pour celle qui est coordinatrice du projet Armaguedon qui étudie les pathogènes hébergés par le rat et vise à une meilleure gestion de l’animal à Paris, “on n’arrivera jamais à avoir une ville sans rat, on ne peut que partager notre ville avec lui”, il faut donc “apprendre à cohabiter avec lui”. En résumé, “accepter de le voir”, tout en limitant sa présence et en contrôlant les populations, avec une “gestion raisonnable” .” Il y a beaucoup de programmes où on essaye de tuer les rats et après trois semaines, il y a de nouvelles populations. Plutôt que de réagir précipitamment et de manière extrême, on voulait à partir de faits scientifiquement et biologiques, comprendre le comportement du rat”.

L’idée de base d’Armaguedon : mieux connaître le rat, ses habitudes, ses lieux de vie, sa génétique ou son cycle biologique pour établir des méthodes de lutte plus ciblées, efficaces et qui réduisent aussi la souffrance animale et le nombre d’animaux tués. Cela touche donc aux méthodes utilisées (avec la question de l’efficacité des rodenticides et de leur résistance), mais aux périodes d’intervention par exemple, afin de précéder les moments de reproduction. Ou encore aux endroits choisis. “Dans le cadre de notre projet, on pose des balises sur des rats et on peut déjà dire que le rat se déplace très peu. Son domaine vital se réduit à 50 mètres carrés. Avoir une réflexion (de gestion) à l’échelle de Paris est donc absurde biologiquement parlant…” Autre élément crucial : “Cela passe aussi par nous : accepter que le rat soit présent, c’est aussi s’adapter. Il est possible de rendre les poubelles hermétiques. À Paris, nos poubelles sont aussi désormais surélevées et cela va beaucoup mieux. Si les poubelles sont ramassées dans les deux heures (de leur sortie par le citoyen), cela limite également la disponibilité en nourriture pour les rats… Il y a un lien direct entre présence en grand nombre de rats et nos déchets.”

Et d’ajouter : “Toutes les villes connaissent ce problème mais le sujet a été monopolisé par les acteurs politiques – les recherches montrent que le rat est vraiment un argument d’opposition politique ! – ou les médias, qui véhiculent des chiffres fantaisistes. Je prône pour qu’il y ait des programmes scientifiques sur le rat (d’égout) dont on connaît très peu de choses. Et que la question revienne aux scientifiques qui produiront des données et des faits pour ensuite poser le débat.”