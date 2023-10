Pourquoi cette experte craint qu'un Nobel de la Paix qui puisse se retourner contre les femmes

Face à ce prix Nobel, cette chercheuse spécialiste du Moyen-Orient se dit partagée, entre un sentiment positif, cette récompense étant "très porteuse et en soutien de la cause des femmes", et une crainte que cela empire la situation de l'activiste iranienne ainsi que des autres femmes dans le pays.

Narges Mohammadi a reçu le prix Nobel de la Paix "pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous". Elle est actuellement emprisonnée pour avoir pris part au soulèvement "Femme, Vie, Liberté", né après la mort de Mahsa Amini.

"C'est une belle reconnaissance, qui va visibiliser la cause des femmes ou se retourner contre elles et provoquer un raidissement du régime envers les femmes et les féministes", analyse Elena Aoun. "C'est triste que face à cette bonne nouvelle en soi, nous devions toujours craindre" le pire, glisse-t-elle.

Ce prix Nobel de la Paix "montre que l'activisme des femmes n'est pas si anodin et qu'il contribue à une vision négative et des pressions extérieures sur le régime" iranien, expose la chercheuse.

Cependant, il pourrait avoir des conséquences négatives. "J'ai peur pour la sécurité des femmes, pour l'avenir de la mobilisation et que le régime se radicalise encore plus car il est de plus en plus pointé du doigt", explique-t-elle, interrogée par Belga. "Il faudra voir comment les dignitaires vont prendre ce prix et ce que cela va engendrer comme crispations."

La couverture médiatique iranienne du prix Nobel semble toutefois donner le ton alors que l'agence de presse iranienne Fars "présente que le Nobel a été attribué (à Narges Mohammadi, NDLR) pour son activisme contre la sécurité nationale iranienne", pointe Mme Aoun. Ce Nobel est exposé comme une énième immixtion de l'Occident dans les affaires iraniennes, "avec tous les risques que cela comporte pour l'activisme et pour les femmes", ajoute la professeure, qui se demande également si une approche frontale telle que celle choisie par le comité Nobel est celle qui améliorera vraiment la situation des femmes iraniennes.

"Ce soutien va être instrumentalisé. Contre les femmes, contre les mouvements féministes et contre l'activisme", craint-elle. Il ne va en outre "pas passer inaperçu" dans la région, et notamment dans des pays tels que l'Arabie saoudite ou l'Égypte, où les droits des femmes ont également des progrès à faire. "Dans ces pays, la leçon ne va pas être perdue, ce qui fait craindre un backlash pour la cause féministe", conclut-elle.