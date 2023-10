Des fleurs qui voltigent

Insecticides

Les néonicotinoïdes ont fait couler beaucoup d’encre. Leur impact sur l’environnement n’est plus à démontrer. Ces insecticides sont qualifiés de systémiques, c’est-à-dire qu’une fois appliqués sur les feuilles ou enrobés autour des graines, ils circulent dans la plante et dans la sève. Dans le cas des plantes à fleurs, ils se retrouvent dans le pollen et le nectar. Ces produits agissent sur le système nerveux des insectes et restent longtemps dans le sol, ce qui impacte les cultures suivantes.

Le Bacillus thuringiensis, est une bactérie utilisée pour infecter le système digestif des chenilles. Cette bactérie est utilisée depuis le début XXe siècle pour son activité insecticide sur les larves de lépidoptères. Il existe également une gamme d'insecticides à base de pyrèthre qui agit sur le système nerveux des organismes à sang froid. Il détruit sans distinction tous les insectes en agissant sur leurs neurotransmetteurs.

Leur usage nuit au bon fonctionnement des écosystèmes.

Espace vital

Aujourd’hui l’espace vital des papillons s’est considérablement restreint. La singulière nature que sont devenues les grandes cultures de nos campagnes leur est assez inhospitalière. Où peuvent-ils vivre de nos jours si ce n’est dans les jardins, les parcs et les haies ? Où trouvent-ils encore leurs plantes hôtes pour abriter leurs pontes et permettre à leurs chenilles de se développer ? Comme bon nombre d’insectes, ils participent activement à la pollinisation en butinant de fleurs en fleurs et sont de surcroît un maillon essentiel, sous la forme de chenille, de la chaîne alimentaire.

Nos jardins peuvent donc jouer un rôle dans leur sauvegarde en offrant une nourriture appropriée en quantité suffisante.

Des feuilles et des fleurs

Beaucoup d’espèces de papillons sont liées à des plantes herbacées. Leurs chenilles sont strictement inféodées soit à une seule espèce botanique, soit à des espèces apparentées. Les papillons en général sont tributaires des plantes herbacées pour couvrir leurs dépenses énergétiques. Leur offrir fleurs, pollen et nectar dans un espace ensoleillé, durant la période la plus longue possible est primordial pour les attirer. Une prairie généreuse en floraisons retiendra les papillons du printemps jusqu’en automne. Les fleurs les plus visitées sont celles de couleurs vives au soleil et à l’abri du vent.

De la variété

Favoriser à la fois la diversité des végétaux florifères et des habitats est important. Coins sauvages, prairies et haies fleuries, broussailles, buissons, tout cela leur est favorable. Ils y trouvent refuge.

L’Écaille chinée butine l’eupatoire chanvrine, les centaurées, les scabieuses. La chenille se nourrit de feuilles d’arbres et d’arbustes, chêne, noisetier, prunier, sureau.

Les Paons du jour pondent leurs œufs en mai sous les feuilles d’ortie au soleil.

Les œufs de la Petite Tortue sont déposés en paquets sur les feuilles d’orties bien exposées au soleil.

Le petit Amaryllis se plaît dans les haies naturelles et les ronces en fleurs tandis que ses chenilles apprécient les herbes non coupées.

Le Tabac d’Espagne aime les coupes forestières riches en chardons, cirses et ombellifères.

La chenille du papillon Robert-le-diable, se nourrit de feuilles de houblon, chèvrefeuille, saule, prunellier, noisetier.

Vive l’herbe folle

La politique du gazon ras est compréhensible. Reconsidérer la question vaut peut-être la peine même partiellement. Laisser repousser simplement l’herbe n’est pas toujours suffisant pour revoir des papillons. De nombreuses espèces botaniques ne survivent pas à des années de tontes incessantes. Il peut être nécessaire de réintroduire des végétaux exploités par les lépidoptères. Il faut par ailleurs cesser toutes adjonctions d’engrais. Ces végétaux n’apprécient pas les terres trop riches. Les papillons reconquièrent lentement le terrain perdu. Pour ce faire, la gestion du lieu doit veiller à préserver la richesse floristique. Le fauchage doit tenir compte de leur présence. Il est préférable de procéder par étapes bien séparées dans le temps. Certaines espèces ont besoin d’éléments surélevés dans leur environnement. Ils sont des supports de nymphose et d’émergence ; le déploiement des ailes nécessite une végétation sur pied. Laisser séjourner le foin une semaine ou deux sur le bord du biotope après le fauchage permet aux chenilles et chrysalides fixées dans la végétation de regagner un biotope qui leur convient ou d’achever leur développement.