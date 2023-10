À Bali, une montagne de déchets en feu : “Nous avons dû passer en mode urgence”

“Avec l’incendie, de nombreux chiffonniers ne peuvent plus aller ramasser les déchets et n’ont donc plus aucun revenu donc plus aucun moyen de nourrir leurs familles, poursuit Nicolaas. Nous avons dû passer en mode urgence”. L’équipe de Ragam s’est donc mobilisée et livre désormais 600 repas par jour. Dans les locaux de l’association, à Kerobokan, à quelques encablures des hauts lieux touristiques du sud de l’île, le chef Wayan s’active autour de grands woks. Au menu, tofu frit, légumes et riz. “Je suis fier de pouvoir cuisiner pour ceux qui souffrent aujourd’hui”. À quelques mètres, autour de grandes tables en bois, des bénévoles de tous horizons sont venus donner un coup de main dès 8h du matin pour aider à la découpe de tous les ingrédients puis pour emballer les repas avant la livraison de 14h.

“Lorsque j’ai vu les images de l’incendie, j’ai cherché comment aider, explique Nurul, qui habite à Bali depuis deux mois. C’est la première fois que je viens ici”. À midi, le camion chargé des repas à emporter, de paniers entiers de fruits, de bouteilles d’eau et de masques, est prêt à partir.

Des collines de déchets loin des cartes postales

Direction Suwung, à 10km à l’Est de l’aéroport international de Bali, poumon touristique de l’Indonésie, qui compte 4,3 millions d’habitants et qui accueillait avant la pandémie plus de 6 millions de touristes. Ici, loin des images de cartes postales, point de rizières en terrasse ni de temple et autre végétation luxuriante. Mais des collines de déchets, dont la plus haute atteint peut atteindre 30 mètres de haut. Répartie sur plus de 30 hectares, la décharge, connue pour être en surcapacité depuis déjà plus de 5 ans, accueille en moyenne plus de 1500 tonnes de déchets par jour. L’incendie du 12 octobre est ainsi venu une nouvelle fois jeter une lumière crue sur l’une des questions structurelles qui empoisonnent l’île des dieux et l’archipel indonésien dans son ensemble : l’absence de gestion efficace des détritus de tous ordres.

“Mettez vos masques !”. Piter Panjaitan, le fondateur de Bali Life Foundation, a ouvert il y a 7 ans un centre au pied de la décharge qui scolarise une cinquantaine d’enfants de chiffonniers. Il exhorte les mères venues pour la distribution alimentaire à porter leurs masques. “Avec l’incendie, les fumées sont très toxiques, vous devez vous protéger”, martèle-t-il en vain. “J’ai mal à la tête, j’ai les yeux qui brûlent explique Kostari, originaire de l’est de Java et qui habite dans la décharge depuis 10 ans. Je me demande combien de temps cela va encore durer car mon mari est chauffeur sur la décharge et il n’y a plus de travail à cause de l’incendie pour lui”.

Pour ces familles, principalement venues de l’île voisine Java ou des provinces pauvres du nord de Bali, la “montagne du trash”, comme on appelle la plus haute colline formée par l’accumulation des déchets déversés quotidiennement, est leur lieu de travail et leur principale source de revenus. Munis de larges paniers, ils l’escaladent pour récupérer le maximum de déchets possibles. Une fois descendus, ceux-ci seront triés devant chez eux, pesés puis vendus. “En moyenne, les chiffonniers gagnent 3 euros par jour, mais certains plus organisés peuvent gagner jusqu’à 300 euros par mois, ce qui est supérieur au salaire moyen balinais (NdlR environ 120 euros), explique Nicolaas Kimman.

Une semaine après le début de l’incendie, le feu est à peine maîtrisé et les fumées toxiques rendent l’air encore plus irrespirable qu’à l’accoutumée. Entre camions de pompiers et vrombissements des hélicoptères déversant de l’eau sur le site enfumé, les damnés des déchets repartent au travail.