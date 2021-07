Accueil Planète Environnement Au revoir les pompes à essence ? La Commission met un sérieux coup de pression aux constructeurs automobiles La date était dans l’air depuis plusieurs jours, elle a été confirmée ce mercredi. C’est en effet à l’échéance 2035 que la Commission propose que toutes les voitures et camionnettes neuves immatriculées en Europe soient des véhicules à "émissions zéro". © Shutterstock Gilles Toussaint Journaliste La Libre Belgique. Responsable de la rubrique Planète - Inspire





L’objectif est clair : inciter les constructeurs à accélérer leur transition vers les véhicules électriques et à hydrogène, l’innovation, notamment en matière d’autonomie des batteries, et la production de masse devant contribuer à rendre leur prix sensiblement plus abordable qu’actuellement....