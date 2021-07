La Bulgarie, nouvelle décharge de l’Europe

Assaillis par les cataclysmes, 195 pays se penchent sur les prévisions climatiques

Alors que déluges et incendies ravageurs font la Une à travers le monde, 195 pays commencent lundi l'adoption des nouvelles prévisions des experts climat de l'ONU, un rapport de référence qui devrait conforter les appels à agir plus vite et plus fort contre le changement climatique.