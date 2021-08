Accueil Planète Environnement Comment le castor réaménage le bois de Lauzelle Sophie Devillers Journaliste service Planète

En ce tout début de matinée estivale, le soleil fait des taches de lumières sur le tronc des arbres et on n’entend que les oiseaux et la rivière qui traverse le bois de Lauzelle. Dans une heure ou deux, joggeurs, enfants en classes vertes ou simples promeneurs auront du mal à se croiser dans les sentiers les plus étroits de cette forêt de 200 ha, propriété de l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve. Le garde...