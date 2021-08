Greta Thunberg réagit au rapport du Giec : "C'est à nous d'être courageux"

"Il confirme ce que nous savons déjà de milliers d'études et de rapports précédents, que nous sommes dans une situation d'urgence. C'est un résumé solide (mais prudent) de la meilleure science actuellement disponible", a souligné l'activiste suédoise sur les réseaux sociaux.



"C'est à nous d'être courageux et de prendre les décisions basées sur les preuves scientifiques fournies dans ces rapports. Nous pouvons encore éviter les pires conséquences (des changements climatiques, NDLR) mais pas en continuant comme aujourd'hui et pas sans traiter la crise comme une crise", ajoute l'activiste suédoise, connue dans le monde entier pour ses grèves de l'école pour le climat.