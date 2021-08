La température la plus élevée jamais mesurée en Europe a peut-être été enregistrée mercredi en Sicile avec 48,8 degrés relevés vers 13H15 dans la ville de Syracuse, indique le service météorologique sicilien SIAS.

La Sicile enregistre un possible record de chaleur en Europe avec 48,8 degrés

En cas de confirmation, le record européen qui date du 10 juillet 1977, quand une température de 48 degrés avait été relevée à Athènes, serait ainsi battu, selon un météorologue de 3bmeteo qui répondait à l'agence de presse italienne Ansa. En 1999, une station météo non officielle située à Catenanuova, en Sicile, avait mesuré une température de 48,5 degrés, mais ce record serait dès lors également battu, selon le météorologue Manuel Mazzoleni. Des températures supérieures à 40 degrés ont par ailleurs été mesurées en d'autres endroits de l'île.

En Italie même, la chaleur domine toujours avec des températures de 38 degrés à Rome par exemple. Les autorités ont ainsi mis en garde les habitants et les touristes face aux risques pour la santé que représente une vague de chaleur de catégorie 3. Elles recommandent ainsi de boire beaucoup d'eau, de se couvrir la tête et d'utiliser de la crème solaire. Il est également préférable d'éviter les efforts intenses entre 11H00 et 18H00.

La vague de chaleur actuelle est due à une zone de haute pression qui a reçu le nom de Lucifer.