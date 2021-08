Vagues de chaleur, incendies, inondations... Un été marqué par les catastrophes naturelles

Les pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi sur plusieurs régions dévastées de Grèce ont contribué à une amélioration sur le front des incendies, qui ont ravagé plus de 100 000 hectares en deux semaines, un record depuis les incendies meurtriers de 2007.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis affiché jeudi un certain optimisme, mais il a aussi mis en garde contre le danger de résurgence qui reste élevé en cet été particulièrement chaud et sec. Kyriakos Mitsotakis a déclaré qu’il considérait la crise climatique comme l’une des principales cause des incendies dévastateurs qui ravagent le pays. Il plaide également pour la mise sur pied d’une coopération internationale pour lutter contre ces événements qui pourrait notamment se traduire par l’achat de matériel en commun.

© AP





En Algérie, les pompiers et volontaires, qui bénéficient d’un début d’aide internationale, continuaient jeudi à lutter sans relâche contre les flammes des multiples incendies dévastateurs - les autorités avançaient jeudi le chiffre de 92 foyers - qui sèment la désolation dans le nord du pays, avivés par le vent et une chaleur extrême. Le dernier bilan faisait état de 69 personnes décédées.

© AFP





Également confrontés à une vague de chaleur record, les soldats du feu italiens ont dû effectuer 528 interventions en une douzaine d’heures, dont 230 en Sicile, où la situation semblait sous contrôle.

© AP





De leur côté, les pompiers et l’armée ont pu maîtriser les incendies qui ravagent l’Albanie depuis deux semaines. Quelques feux faisaient encore rage à certains endroits mais les plus importants sont éteints, a indiqué le ministère de la Défense jeudi, déplorant deux morts.

© AFP





Après le feu, les inondations en Turquie

Aux États-Unis, le gigantesque Dixie Fire, devenu dimanche le deuxième plus vaste incendie de l’histoire de la Californie, a désormais détruit plus de 1045 structures, dont 550 maisons, selon le récent bilan des autorités, alors que les pompiers sont toujours en alerte.

© AFP





En Turquie, au moins neuf personnes ont perdu la vie dans des inondations qui se sont produites dans le nord du pays, qui se remettait à peine d’incendies meurtriers, ont annoncé jeudi les autorités. Le niveau de l’eau était monté jusqu’à quatre mètres de haut dans certaines villes mercredi, forçant l’évacuation d’un petit hôpital de la province de Sinop.

© AP