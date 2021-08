Une journée dans le Limbourg, sur les traces du loup

Loups en Flandre: la louve Noëlla a eu au moins quatre nouveaux louveteaux cette année

Des images tournées le week-end dernier par un garde forestier ont permis le repérage de quatre nouveaux louveteaux de la louve Noëlla, ont indiqué lundi l'Institut flamand de recherche pour la nature et la forêt (INBO) et l'Agence flamande pour la nature et les forêts (ANB).