En quête de sens et de semences

Hommes, animaux, plantes: au-delà de 24°, le bien-être s'effondre

Qu'il s'agisse d'humains, d'autres espèces animales ou de cultures : la plupart se sentent le mieux entre 17 et 24°C. S'il fait plus chaud et plus humide, les vaches donnent moins de lait, les porcs prennent moins de poids et le blé ne pousse pas aussi bien.