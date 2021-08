Accueil Planète Environnement Pommes de terre, blé, légumes... Les très médiocres récoltes d’un été pourri Les légumes comme les céréales ont souffert du mauvais temps et des inondations, mais pas seulement. La sécheresse de 2020 a aussi impacté certaines cultures, tel le colza. Globalement, la qualité sera moindre également. © Shutterstock Clément Boileau Journaliste







Alors que les agriculteurs étaient encore dans l'expectative il y a de cela quelques semaines, on en sait un peu plus sur l'impact qu'aura eu cet été "pourri" sur les récoltes légumières et céréalières dont le sud du pays est un abondant producteur. Sans surprise, les récentes inondations, et plus généralement les précipitations de ces deux derniers mois, au cours desquels il est tombé deux fois plus de pluie que d'ordinaire, ont eu pour effet direct de faire chuter les rendements attendus. C'est particulièrement le cas pour les pommes...