Avis aux amateurs de tomates dans toute leur splendeur et de toutes les couleurs: c'est ce week-end, à la Ferme Nos Pilifs

Abrikosovyy Lapot, Anawine, Bear Wallow Canary, Fleur de RéAgir, Purple Sunrise, Pili San Fiz, Yvan Kupola… ce sont là quelques-unes des centaines de variétés de tomates qui seront présentée, ce week-end des 28 et 29 août, à la Ferme Nos Pilifs, à Neder-Over-Heembeek dans le cadre de la 7ème édition du Brussels Tomato Festival.

Après avoir fait l'impasse, l'an dernier, en raison du Covid, l'événement incontournable "pour tous les amoureux de la diversité dans leurs assiettes" est de retour, malgré une saison pluvieuse où le mildiou a malheureusement bien souvent eu raison de nos tomates. Quoi qu'il en soit, deux jours durant, le public est invité à aller à la rencontre de collectionneurs passionnés et découvrir plus de 1000 variétés de tomates et de légumes anciens.

Un joli programme

"Ce sont des artisans du goût, des amateurs avertis, des gastronomes qui présenteront leurs produits réalisés dans le respect et l'amour de la terre", explique Martine Cornil, en charge de la communication de l'événement. Ce sera l'occasion de rencontrer des exposants belges et étrangers, glaner des conseils pour récolter vos graines, des trucs et astuces pour la culture potagère, se laisser tenter par des dégustations de produits bio à haute valeur nutritive ajoutée, visiter des stands d'informations sur l'éco-responsabilité et la biodiversité, participer à des jeux pour enfants et des ateliers culinaires pour petits et grands, flâner dans le un village gourmand et de se promener dans les jardins et potagers de la ferme Nos Pilifs.

"C'est le seul événement de cette ampleur autour de cette thématique en Belgique et a fortiori à Bruxelles, nous dit encore Martine Cornil. Les visiteurs viennent de toute la Belgique et de l'étranger. Ils sont généralement entre 5000 et 6000 sur le week-end".

A la question de savoir "pourquoi un festival de la tomate?", elle nous répond : "Parce que la tomate est extrêmement représentative du peu de choix proposé aux consommateurs en général. Même si, aujourd'hui, on trouve plusieurs variétés de tomates sur les étals des épiceries et des supermarchés, cela ne représente en rien la richesse et la variété de goûts que l'on peut découvrir pour peu qu'on s'en donne la peine ou qu'on nous en informe. Nos assiettes sont uniformes, nos goûts sont standardisés, pour chaque fruit, chaque légume on nous propose quelques variétés choisies pour leur productivité, leur facilité de culture, leur bas prix. La nature est bien plus généreuse que cela. Quelques passionnés, producteurs, collectionneurs, semenciers ont décidé de s'offrir et d'offrir plus de choix, plus de saveurs, plus de couleurs. Ils ont décidé de "sauver" des variétés de fruits et de légumes et de les conserver pour les pérenniser. Ils ont en commun d'aimer cultiver la différence, la curiosité qui permet de sortir des sentiers battus".

Infos pratiques: Brussels Tomato Festival, La Ferme Nos Pilifs, 347 Trassersweg à 1120 Bruxelles, ces 28 et 29 août de 10h à 18h. Entrée gratuite. Site : www.fermenospilifs.be