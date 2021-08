De nouvelles images, exceptionnelles, du lynx de la Semois

De nouvelles images, exceptionelles, fournies à La Libre Belgique par le Service public de Wallonie confirme la présence du lynx dans la vallée de la Semois. Elles sont d'exceptionnelle qualité car elles ont été prises par un agent du DNF, photographe à ses heures perdues, lors de longues séances dites à l'affût, dissimulé dans la forêt de la Semois. L'identité du photographe est néanmoins gardé secrète afin de ne pas dévoiler l'endroit précis où le lynx se trouve.

Jusque ici, les meilleures images du lynx provenaient de pièges photographiques, en noir et blanc. Selon de nouvelles analyses ADN, le lynx observé dans la Semois depuis février 2020 est un mâle et originaire de la lignée dites des Carpates, ce qui est complètement cohérent avec l'hypothèse d'une origine naturelle, via l'Allemagne, où le lynx a été réintroduit. Le lynx qui avait disparu de nos contrées il y a plusieurs siècles, est extrêmement discret, et donc difficile à photographier.

© SPW.

© SPW.

© SPW.