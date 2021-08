Série d'été (4/4). Castor, loutre, loup, lynx… En Région wallonne, ces animaux sauvages avaient disparu ou frôlé la disparition… À présent, ces espèces reprennent du poil de la bête, et on enregistre déjà leur retour ou on s’attend à une recolonisation (naturelle) très prochaine. Comment leur arrivée se gère-t-elle et comment favoriser une cohabitation harmonieuse avec l’être humain ? Réponse à travers quatre reportages en Wallonie. Il est probable que le lynx de la Semois soit originaire d’un programme réintroductif allemand. De nouvelles analyses génétiques renforcent l’hypothèse du retour naturel. Des congénères pourraient le rejoindre depuis l’Allemagne.