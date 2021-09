Une centaine d'employés et d'anciens employés de 3M à Zwijndrecht auraient des concentrations de PFOS beaucoup trop élevées dans leur sang, ressort-il des recherches menées par le PTB-PVDA.

Pollution à Zwijndrecht: trop de PFOS et de PFOA dans le sang des employés de 3M

"Nos recherches montrent également que ce n'est pas seulement le cas pour les PFOS, mais aussi pour la substance toxique PFOA", déclare Jos D'Haese, chef de groupe pour le parti au Parlement flamand. Les recherches se sont basées sur des valeurs de PFOS et de PFOA dans le sang de nombreux employés enregistrées en l'an 2000. À l'époque, selon M. D'Haese, les valeurs moyennes de PFOS étaient 190 fois supérieures à la norme actuelle, avec des pics allant jusqu'à 1.248 fois. Pour le PFOA, la moyenne était 510 fois supérieure à la norme, avec une valeur aberrante 3.520 fois supérieure à la limite.

3M a progressivement éliminé les PFOS entre 2000 et 2002, mais en raison de la lente dégradation de ces produits dans le sang, les taux seraient encore trop hauts deux décennies plus tard, selon le parti. "Nous avons évalué ce qui resterait aujourd'hui sur la base des données de 2000 en utilisant les demi-vies de chacune des substances", explique M. D'Haese. Pour une centaine d'anciens employés, les normes seraient encore dépassées aujourd'hui par un facteur de 2,6 pour les PFOS et par un facteur de 2,9 pour les PFOA.

Le PTB-PVDA souhaite ainsi que de nouveaux échantillons soient prélevés. "Une enquête indépendante doit maintenant donner à tous les employés et anciens employés la chance de savoir quelle quantité de PFOS ils ont encore dans le sang", conclut Jos D'Haese.