Santé, environnement, biodiversité : les enjeux clés du congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature Organisée tous les quatre ans, cette réunion se tient à Marseille à partir de ce 3 septembre. Objectif : préserver davantage la biodiversité sur la planète. Et il y a urgence ! Laure de Charette, correspondante en France

Un million d’espèces animales et végétales sont en voie de disparition sur les quelque huit millions recensées ; et le rythme de leur disparition est 100 à 1 000 fois supérieur à la pente naturelle. Face au déclin alarmant de la biodiversité, des solutions existent et des décisions fortes peuvent être prises. C’est ce que...