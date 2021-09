Accueil Planète Environnement La technologie va-t-elle sauver le climat ? La technologie peut-elle résoudre la crise climatique ? Si on lui en laisse le temps, et pas à elle seule. Les membres de l’Académie royale de Belgique ont réfléchi à la transition vers un monde durable. © dr Gilles Toussaint Journaliste La Libre Belgique. Responsable de la rubrique Planète - Inspire





Membre de l'Académie royale de Belgique, au sein de laquelle il a présidé deux années durant la Classe technologie et société, Luc Chefneux est ingénieur physicien, docteur en sciences appliquées et diplômé en économie et gestion. Durant sa carrière professionnelle, il fut notamment directeur en charge des partenariats et des affaires européennes à la R&D du groupe...