Climat : sept raisons d'y croire et d'agir Après des décennies à fermer les yeux, les sociétés ont enfin pris conscience de la crise climatique et de ses conséquences multiples. Tant mieux, car tout n'est pas perdu. © Shutterstock Benjamin Leclercq pour Libération

En 2021, les symptômes de la crise climatique ont confiné, dans plusieurs régions du monde, à l’apocalypse. Les plaies se sont abattues à la chaîne, scandant tout l’été de scènes de malheur et de désolation. De juin, on retiendra Lytton, ce village canadien avalé par les flammes après un pic de chaleur irréel (49,6 °C) ; de juillet, on gardera les pluies torrentielles qui...