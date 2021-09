Climat: la Turquie va ratifier l'Accord de Paris

"Nous avons l'intention de présenter l'Accord de Paris sur le climat au Parlement pour ratification le mois prochain (...) avant la conférence des Nations unies sur les changements climatiques" qui aura lieu en novembre à Glasgow, a précisé le président Erdogan à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, à New York.



M. Erdogan a rappelé que son pays avait signé l'Accord de Paris mais qu'il ne l'avait pas ratifié jusqu'à présent "en raison des injustices liées à la répartition des obligations et du partage du fardeau", en termes de réduction des émissions polluantes.



La Turquie, qui avait signé l'Accord de Paris en avril 2016, considère que les efforts doivent être différenciés entre pays industrialisés, catégorie à laquelle elle appartient. Le pays a été fortement éprouvé, comme plusieurs autres du bassin méditerranéen, l'été dernier par des incendies de forêts puis des inondations soudaines qui ont fait une centaine de victimes et causé d'importants dégâts à la nature. La Turquie est également frappée par une sécheresse persistante.



L'Accord de Paris, signé lors de la COP21 en 2015, appelait à limiter le réchauffement planétaire à moins de 2°C au-dessus du niveau pré-industriel, et dans l'idéal à 1,5°C. Mais sur la base des engagements actuels des Etats membres de l'Accord, "le monde est sur le chemin catastrophique de 2,7°C", a récemment mis en garde le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, soulignant que "si nous ne changeons pas de trajectoire collectivement, il existe un grand risque d'échec de la COP26" à Glasgow.



La conférence se tiendra en Ecosse du 31 octobre au 12 novembre.