Les inondations de juillet ont été aggravées par une mauvaise gestion des forêts, dénonce le WWF

Les intempéries historiques qui ont frappé le sud de la Belgique les 14 et 15 juillet derniers auraient-elles pu être évitées? Alors que cette épineuse question fait actuellement l'objet d'une commission d'enquête, le WWF alerte ce vendredi sur un élément qui aurait aggravé ces inondations: la mauvaise gestion de nos forêts.



Les forêts de l'Est de la Belgique, notamment le plateau des Hautes Fagnes, sont composées majoritairement de monocultures d'épicéas, qui sont exploités pour leur bois de construction, explique l'organisation environnementale dans un communiqué. Ces épicéas sont des arbres qui ne supportent pas de rester "les pieds dans l'eau". Dès lors, les sols de ces forêts sont drainés par des sillons, qui sont creusés pour faire en sorte que l'eau soit évacuée le plus rapidement possible. Or, le sol y est érodé en raison d'un manque de diversité de végétation, ce qui augmente encore la vitesse du ruissellement en cas d'épisode de pluie intense, comme ce fut le cas lors des inondations de mi-juillet.





"Toute cette eau issue des plantations d'épicéas a dévalé sur les zones les plus basses du plateau, venant gonfler les cours d'eau et les réservoirs en contre-bas, qui ont débordé. Ces masses d'eau se sont engouffrées via la Vesdre à Pepinster alors qu'il continuait à pleuvoir intensément, et leur pouvoir destructeur a été imparable", déplore le WWF.

Opter pour des solutions naturelles

Pour lutter contre ces phénomènes, le WWF préconise dès lors des solutions naturelles, à l'inverse des plantations intensives d'épicéas, comme les forêts mixtes avec davantage de biodiversité. Ces forêts naturelles, qui ne sont pas drainées, ont la capacité de retenir l'eau." Ces forêts ont une grande capacité d'absorption de l'eau et du CO2 et nous aident à mieux nous protéger. Les réserves naturelles, qui agissent comme de véritables éponges, sont une importante partie de la solution contre les inondations futures", explique Déborah Van Thournout, porte-parole du WWF-Belgique

"Notre pays doit changer de toute urgence sa façon de gérer les forêts et investir dans des solutions basées sur la nature, pour nous protéger des effets désastreux du changement climatique, qui va s'intensifier dans les années à venir", résume le WWF.