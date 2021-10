Accueil Planète Environnement "La transition verte n’est pas la cause de la crise de l’énergie" Les ministres de l’Environnement ont eu un premier débat sur le paquet "Fit for 55". Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie qui rend tout le monde nerveux. Du côté belge, le relèvement des ambitions climatiques se heurte à l’attitude de la Flandre. Le vice-président de la Commission en charge du Pacte vert, Frans Timmermans, le 14 septembre à Strasbourg. ©AFP OleB et G.T.

C’est dans un contexte particulier de hausse brutale des prix de l’énergie que les ministres en charge de l’Environnement des Vingt-sept ont eu un premier échange de vues ce mercredi, à Luxembourg, sur le paquet législatif dit "Fit for 55". Déposé le 14 juillet par la Commission européenne, il est composé d’une douzaine de propositions de directives et de règlements dont l’adoption et la mise en œuvre doivent permettre à l’Union européenne de remplir son objectif d’une réduction d’au moins 55 % d’émissions...