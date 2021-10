Les émissions de gaz à effet de serre de la Belgique stagnent

En 2019, les émissions de gaz à effet de serre en Belgique dépassaient encore de 2 % leur niveau de 2014, a fait savoir le Bureau du Plan ce jeudi.

Entre 2008 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Belgique se sont rétractées d’environ 16 %. Elles ont baissé progressivement jusqu’en 2014, le niveau le plus bas de la période étudiée, avant de repartir à la hausse en 2015 pour ensuite diminuer très légèrement jusqu’en 2019. Malgré ce recul, elles restaient encore supérieures au niveau de 2014.

La baisse globale constatée entre 2008 et 2019 s'explique par une diminution des émissions dans certains secteurs d'activités importants ainsi que des ménages. "Les secteurs des transports (-26 %), de l'énergie (-24 %) et industriels (-18 %) sont les principaux contributeurs à la diminution enregistrée", selon le Bureau du Plan.

Dix années cruciales

Les secteurs industriels contribuent pour plus d’un tiers aux émissions totales de gaz à effet de serre en Belgique. La part des ménages reste stable, oscillant autour de 20 %. Les secteurs primaire (agriculture, pêche, exploitation forestière…) et tertiaire (commerces) sont les deux seuls à voir progresser leurs émissions de deux points de pourcentage entre 2008 et 2019 pour atteindre respectivement 11 % et 9 %. La part du secteur énergétique a, elle, diminué de 15 % à 13 %.