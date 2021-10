Un comité de l'ONU donne en partie raison à Greta Thunberg et d'autres jeunes

Greta Thunberg et d'autres jeunes ont en partie obtenu gain de cause auprès de l'ONU, qui dans une décision de portée "historique" mais non contraignante admet que les pays sont responsables hors de leurs frontières de l'impact des émissions de carbone sur les enfants.