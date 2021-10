Accueil Planète Environnement Les opportunistes du changement climatique Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la culture de produits traditionnellement issus des pays chauds. ©REPORTERS Antoine Vermeersch

Le réchauffement de la température sur notre territoire permet depuis plusieurs années la culture de fruits et légumes plus exotiques : melons et pastèques, abricots, pêches ou encore patates douces, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la culture de produits traditionnellement issus des pays chauds, et ce, afin de diversifier leur offre. La gamme de vins belges se développe,...