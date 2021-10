Accueil Planète Environnement En Wallonie, les vignerons misent sur le réchauffement climatique ©SO.DE Sophie Devillers Journaliste service Planète

En ce samedi très ensoleillé, les bénévoles sont venus en nombre pour prêter main-forte à Anne et Christian Balduyck, pour les vendanges au domaine de Glabais (Brabant wallon). Vu la météo (manque de chaleur et pluie), il a fallu attendre le second week-end d’octobre pour s’y mettre....