En Autriche, un "ticket climat" pour inciter à prendre les transports en commun

L'Autriche vient de mettre en service le premier "ticket climat" : un billet à petit prix, valable dans tous les transports en commun du pays, comme le bus et le train.

"Le Klimaticket Ö est plus qu'un simple ticket pour tous les transports publics. C'est aussi le ticket avec lequel nous voulons atteindre ensemble les objectifs climatiques de Paris", explique le site dédié. "Les transports publics sont l'alternative respectueuse du climat au transport individuel motorisé."

Pour se procurer cet abonnement annuel, les Autrichiens devront débourser un peu plus de 1000 euros, soit un coût d'environ 3 euros par jour. Les jeunes de moins de 25 ans et les personnes âgées de plus de 64 ans bénéficieront quant à eux d'une réduction de près de 300 euros.

Le but de l'initiative, lancée à quelques jours du début de la COP26 ? Encourager les navetteurs à laisser tomber leurs voitures et monter à bord, en route vers un avenir climatique plus vert.