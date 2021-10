Accueil Planète Environnement Pourquoi prendre le pouls des arbres n'a jamais été aussi utile À Vielsalm, la tour de mesure d’échanges gazeux atmosphère-forêt fête ses 25 ans. En Europe, 150 stations de ce type évaluent la séquestration du CO2. ©D.R. Clément Boileau Journaliste







Elle culmine à 50 mètres de hauteur et fête ce mercredi ses 25 ans, ce qui en fait l’une des plus anciennes d’Europe. La tour à flux de Vielsalm, forte de ses 70 capteurs installés sur toute sa longueur, permet de mesurer les échanges de CO2 et de vapeur d’eau entre l’atmosphère et l’écosystème forestier...