Accueil Planète Environnement L'éco-anxiété au cœur d'études internationales pour comprendre la détresse climatique des jeunes De plus en plus de chercheurs étudient comment les bouleversements climatiques pèsent sur la santé mentale de la nouvelle génération. Des connaissances indispensables pour aider à mieux prévenir et gérer cette anxiété.

«J'ai une peur très importante du monde de demain et de la situation dans laquelle on est en train de vivre climatiquement parlant», confie Olive. A 17 ans, elle est loin d'être la seule. Mi-septembre, un chiffre est venu éclairer et légitimer ce ressenti : près de 60 % des jeunes souffriraient de détresse liée aux crises climatiques et écologiques, appelée éco-anxiété. La conclusion est...