Greta Thunberg dénonce l'hypocrisie de la COP26 : "Un festival de greenwashing du Nord"

Alors que la COP26 bat son plein à Glasgow et que plusieurs dirigeants mondiaux ont d'ores-et-déjà annoncé de nouvelles mesures en faveur du climat, Greta Thunberg n'a pas manqué de pointer l'hypocrisie de ce sommet international.

Sur Twitter ce jeudi, la jeune activiste a vivement critiqué l'événement : "La COP26 a été désignée comme la COP la plus excluante de tous les temps. Ce n'est plus une conférence sur le climat. C'est un festival de greenwashing du Nord. Une célébration de deux semaines de business comme d'habitude et de bla-bla-bla".

Reprenant sa fameuse tirade "bla-bla-bla", déjà employée lors de son discours au sommet des Jeunes sur le changement climatique organisé par les Nations unies à Milan, la jeune militante dénonce à nouveau les nombreuses paroles mais le manque d'action de la part des dirigeants mondiaux.