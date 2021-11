Accueil Planète Environnement Une Climate School destinée aux employés: "Il faut donner aux collaborateurs les moyens pour agir" Les entreprises ont un rôle important à jouer en faveur du climat. La Climate School, fondée par Sophie Lambin, forme les employés à ses enjeux. ©IPM Solange Berger Journaliste au service Economie





Si les entreprises sont de plus en plus impliquées dans la lutte contre le réchauffement climatique et les patrons de plus en plus engagés, l'écart entre les intentions et les moyens mis à disposition des collaborateurs est encore trop important. C'est sur base de ce constat que Sophie Lambin a créé il y a 18 mois à Londres la Climate School. Celle-ci s'inscrit dans un projet plus vaste : Kite Insights, une société qui fait de la recherche sur les problématiques...