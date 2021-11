Accueil Planète Environnement Une mobilité propre et collective ? Les plus pauvres adhèrent à 100 % La justice sociale est au cœur des négociations climatiques, tant au niveau international qu’en Belgique. ©CVTFI Annick Hovine Journaliste

Sauver la planète quand on ne sait pas comment on va réussir à se chauffer jusqu’au bout de la semaine ? S’inquiéter de la fin du monde quand on panique à l’approche de la fin du mois ? Limiter son empreinte carbone...