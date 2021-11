Le président de la COP26 compte bien "clôturer" samedi après-midi

COP26 : La Wallonie rejoint l'Écosse et consacre un million d'euro aux pays pauvres pour le volet "pertes et préjudices" liés au climat

La Wallonie va octroyer un soutien spécifique et inédit d'un million d'euros pour permettre aux pays les plus vulnérables de faire face aux pertes et préjudices liés aux changements climatiques, a annoncé le ministre wallon du Climat, Philippe Henry, samedi dans le cadre de la COP26 à Glasgow.