L’ouest du Canada touché par des inondations monstres

La province canadienne de Colombie-Britannique a déclaré mercredi l’état d’urgence après des pluies diluviennes qui ont touché plusieurs villes et ont conduit à l’évacuation de milliers de personnes. Le gouvernement du Canada a annoncé l’envoi de l’armée en renfort.

Le Premier ministre de Colombie-Britannique, John Horgan, a indiqué le déclenchement de l’état d’urgence, après que des pluies torrentielles tombées dimanche et lundi ont provoqué des glissements de terrain et des inondations, tuant au moins une personne. Quatre personnes sont également portées disparues dans des glissements de terrain, a indiqué la police lors de ce point presse. Un bilan qui n’est que provisoire, a regretté M. Horgan, expliquant s’attendre à découvrir de nouvelles victimes dans les prochains jours.

Après la canicule meurtrière de cet été dans la région, M. Horgan a averti que "ces événements augmentent en régularité à cause des effets du changement climatique dû à l'homme".

Des autoroutes fermées

L’état d’urgence vise à restaurer le plus rapidement possible l’accès aux autoroutes, qui sont fermées depuis plusieurs jours, ce qui perturbe les chaînes d’approvisionnement. Ces intempéries ont également conduit à l’interruption des services ferroviaires au port de Vancouver.

Les déplacements sont déconseillés afin de donner la priorité à l’acheminement de biens essentiels et aux services médicaux et d’urgence. Cette mesure est en vigueur pour 14 jours et peut être prolongée.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement canadien a annoncé le déploiement d'un "soutien aérien des Forces canadiennes pour aider aux efforts d'évacuation, soutenir les voies d'approvisionnement et protéger les résidents contre les inondations et les glissements de terrain".

"Des centaines de membres des forces armées canadiennes sont en route pour aider", a déclaré le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, précisant que des milliers de militaires pourraient être envoyés sur place le cas échéant.

M. Trudeau, en déplacement à Washington, a aussi promis que le gouvernement "serait là pour le nettoyage et la reconstruction" après ces "événements météorologiques extrêmes".

Des rues entières sont sous l’eau dans de nombreuses villes après que la vallée du Fraser, à l’est de Vancouver, a recensé jusqu’à 250 mm de précipitations lundi. Certains endroits ont reçu environ 95 % de leurs précipitations mensuelles en 24 heures.

"Les prochaines étapes pourraient nécessiter des mesures extraordinaires seulement permises en vertu de l'état d'urgence", a expliqué Mike Farnworth, le ministre de la Sécurité publique.

Des centaines d’agriculteurs affectés

Cette mesure exceptionnelle a précédemment été prise pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Et cet été, lorsque des feux de forêts ravageaient la province, qui suffoquait sous une vague de chaleur historique.

Le village de Lytton, à 250 kilomètres au nord-est de Vancouver, avait ainsi été détruit à 90 % fin juin par un incendie en plein épisode de canicule extrême après avoir atteint 49,6 degrés.

Le Premier ministre John Horgan a souligné des "défis sans précédent en matière de santé publique, de feux de forêt, de dômes de chaleur et maintenant des inondations jamais vues auparavant".

Depuis mardi, la météo plus clémente laissait espérer une décrue dans les prochains jours. Mais les inondations ont affecté tout particulièrement des centaines d’agriculteurs de la région, selon les autorités.

"Certains sont encore inondés, d'autres sont à l'abri et nous avons des milliers d'animaux qui ont péri", a déploré Lana Popham, la ministre provinciale de l'Agriculture.

Des images montraient ainsi un homme sur un jet-ski qui tirait une vache à l’aide d’une corde afin de la secourir malgré le haut niveau de l’eau ou un fermier qui évacuait une chèvre d’une grange inondée.

Plus tôt cette semaine, Ottawa avait déjà envoyé des hélicoptères pour secourir environ 300 automobilistes bloqués par des glissements de terrain.

De leur côté, les autorités de la municipalité d’Abbotsford, à environ 70 kilomètres au sud-est de Vancouver, ont exhorté mardi soir une partie des 162 000 habitants de la ville à immédiatement évacuer en raison de la défaillance potentielle d’une station de pompage. (D’après AFP)