Soja, bœuf, huile de palme, bois, cacao... La Commission surveille les produits issus de la déforestation La Commission propose un nouveau règlement pour assurer que les produits importés dans le marché européen ne participent pas à la déforestation. ©AP Olivier le Bussy





Quelque 420 millions d’hectares de forêts, soit une superficie supérieure à celle de l’Union européenne, ont été déboisés au cours des trente dernières années, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et 10 millions d’hectares disparaissent chaque année. Environ 90 % de la déforestation sont imputables à l’extension des terres agricoles. La plantation ou la regénération de forêts n’a fait que limiter les dégâts : la surface nette perdue est de 178 millions d’hectares - plus de trois fois la surface de la France....