Des scientifiques belges partent mesurer la masse de la calotte Antarctique

Des scientifiques de l'ULB, de l'UCLouvain et de TU Delft vont partir mesurer la masse de la calotte Antarctique dans le cadre de la dernière mission du projet Mass2Ant, qui aura lieu du 7 décembre 2021 au 13 janvier 2022. Celle-ci vise à comprendre et à prédire la variabilité du bilan de masse de surface en Antarctique de l'Est.