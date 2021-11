Accueil Planète Environnement En Europe, la coûteuse manne des pesticides Le bureau d’analyse sociétale Basic a comparé les coûts et bénéfices liés aux pesticides au sein de l’UE. Le bénéfice annuel en faveur des fabricants y est estimé à environ 1 milliard d’euros. Au bas mot, le coût direct pour la collectivité s’élèverait, lui, à plus de 2 milliards d’euros. ©Reporters Clément Boileau Journaliste







Pesticides, un modèle qui nous est cher", affirme, avec une pointe d'ironie, le dernier rapport du bureau d'analyse indépendant Basic (France), qui décrypte depuis 2013 "les modes de production et de consommation, leurs impacts sociaux et environnementaux, et évalue les coûts sociétaux liés à ces impacts". Dans son étude parue ce 30 novembre (lire ci-dessous), le bureau s'est ainsi intéressé aux coûts liés à l'utilisation de pesticides en Europe, alors que l'actualité...