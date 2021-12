Accueil Planète Environnement Les Belges pas convaincus par les pubs "vertes" Une enquête a sondé 600 consommateurs belges sur 100 campagnes pour des produits plus "verts". En général, ces campagnes ne sont pas jugées crédibles. Même quand elles ne font pas de greenwashing. ©Delhaize Clément Boileau Journaliste







Visiblement, on ne peut pas vendre n’importe quoi au consommateur belge. Et surtout pas en matière de durabilité. C’est ce qu’il ressort de l’enquête menée par l’agence Bubka, en collaboration avec l’UGent et Ivox, à propos de cent campagnes...