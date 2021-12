À Montpellier, une "banque" pour créer les semences du futur

En quête de sens et de semences

Semailles, une petite entreprise namuroise fondée par Catherine Andrianne, a été cédée en mai dernier à un trio de trentenaires. Ce producteur et artisan semencier a pleinement profité des confinements et de la volonté de nombreux Belges de réinvestir leurs jardins et potagers. Dans le cadre de sa série "Dans le secret des lieux", La Libre vous emmène à la découverte de cette petite entreprise namuroise.