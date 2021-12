"Le glacier de l'apocalypse" menace de s'effondrer et cela pourrait avoir des répercussions dramatiques sur notre planète

120 kilomètres de large pour 600 kilomètres de long et une profondeur de 3 kilomètres. Voici les dimensions du glacier Thwaites. Et il inquiète particulièrement les différents scientifiques. En effet, celui que l'on surnomme le "glacier de l'apocalypse", qui est l'un des plus importants au monde, menace de disparaître de la surface de la terre d'ici cinq à dix ans.

Récemment, des glaciologues étaient réunis à La Nouvelle-Orléans pour discuter de la question. Selon eux, l'effondrement du glacier pourrait avoir des effets désastreux sur notre planète. La raison est simple: celui-ci bloque de nombreux autres grands glaciers en Antarctique. Sa disparition impliquerait un effet boule de neige car elle permettrait à d'autres glaciers de suivre sa trace tout en accélérant ainsi le détachement et la fonte du glacier dans les eaux de l’océan.

Selon les scientifiques, le réchauffement climatique qui s'accélère est la cause de ce probable détachement.

Pour la BBC Nieuws, le Dr Erin Pettit de l'Université d'Etat de l'Oregon a imagé le problème: "Je le visualise un peu comme cette vitre de voiture où vous avez quelques fissures qui se propagent lentement, puis soudain vous passez sur une bosse dans votre voiture et tout commence à se briser dans toutes les directions", a-t-il expliqué.

Actuellement, Thwaites, qui a la superficie de la Grande-Bretagne ou d'un état comme la Floride, déverse 50 milliards de tonnes de glace dans l'océan chaque année. Son impact sur le niveau mondial des mers est limité. Mais son effondrement serait suffisant pour élever le niveau des océans de 65 centimètres s'il venait à fondre totalement. Un scénario qui pourrait avoir des effets catastrophiques sur notre planète.